Londra nel terrore: attacco alla metro

Almeno 22 persone sono rimaste ferite nell'esplosione di una questa mattina, verso le 8.20, nella metropolitana di Londra a ParsonGreen. Si tratta di persone che hanno riportato ustioni nell'esplosione dell'ordigno improvvisato e altre che si sono ferite nella calca dopo l'attentato.

L'ordigno, costruito in modo artigianale, ha prodotto danni limitati sulla carrozza della Tube dalle fotografie che vengono diffuse in cui si vede una busta di plastica con all'interno un contenitore bianco e ancora qualche fiamma alla sua sommità.

(l'ordigno)

L'esplosione di questa mattina su un treno della metropolitana a Londra 'è stato dichiarato un episodio di terrorismo'. Lo rende noto in un Tweet Scotland Yard

"Il Comando dell'antiterrorismo della polizia metropolitana sta indagando dopo che il caso alla stazione di #ParsonsGreen è stato dichiarato un atto terroristico", ha scritto Scotland Yard nel suo profilo Twitter.

Sempre via twitter Scotland Yard ha lanciato un appello a chiunque abbia scattato foto o girato video sulla scena dell'esplosione nella metro di Londra. "Si richiede a chiunque abbia immagini della scena alla stazione del tube di #ParsonsGreen di caricarle nel sito ukpoliceimageappeal.co.uk".

Un portavoce di Scotland Yard, Neil Basu, dopo aver confermato che si indaga per un atto di terrorismo per l'esplosione sulla metro di Londra di questa mattina, ha affermato che ci sono numerosi feriti, senza precisarne il numero. Egli ha quindi invitato i cittadini ad evitare la zona di Parsons Green dove è avvenuto l'attacco.

May: "I miei pensieri ai feriti del terrorismo"

"I miei pensieri vanno ai feriti a Parsons Green e ai servizi di soccorso che stanno rispondendo coraggiosamente all'atto terroristico". Lo ha affermato la premier britannica Theresa May su Twitter, in seguito all'esplosione avvenuta a Londra su un treno della metropolitana.

Da parte sua il sindaco di Londra della capitale britannica, Sadiq Khan, lanciando un appello alla calma e a restare vigili dopo, ha detto che "Londra condanna gli odiosi individui che usano il terrorismo per metterci in pericolo e distruggere il nostro modo di vivere".

(Ats)