L'SPD dice "sì" alla Grosse Koalition

A larga maggioranza la base del SPD - con il 66,02% di voti favorevoli e il 34% di contrari - ha votato la Grosse Koalition, ossia il Governo che sarà guidato da Angela Merkel. Lo ha affermato questa mattina il presidente ad interim del partito Olaf Scholz. L'assemblea generale dei delegati, terminata alle 9.50, ha avuto luogo alla Willy Brandt Haus di Berlino. Centoventi gli scrutatori che hanno contato nella notte i voti dei 463 mila membri del partito. In questo modo la Grosse Koalition potrà andare avanti.

Da notare che l'SPD potrà contare su sei ministri nel nuovo Governo, tre uomini e tre donne. Nei prossimi giorni i rappresentanti di CDU, CSU e della stessa SPD dovranno riunirsi per definire i componenti del nuovo Esecutivo, che forse potrebbe essere operativo a partire dal 14 marzo.

"Con questo voto abbiamo chiarezza: l'Spd entrerà nel prossimo governo".

Lo ha detto Olaf Scholz, commissario dei socialdemocratici tedeschi, commentando a Berlino il risultato della consultazione della base, che ha votato a favore della Grosse Koalition. Scholz ha sottolineato che l'Spd adesso ha la "forza per governare e portare il paese nella giusta direzione" e "per affrontare il rinnovamento già avviato".

"Non è stata una decisione facile - ha sottolineato Scholz, che ha parlato ai giornalisti senza ostentare particolare soddisfazione. C'è stata una discussione trasparente e aperta sul contratto di coalizione, a cui hanno partecipato molti membri. Un dibattito importante e avvincente. Nella discussione siamo cresciuti ancora insieme e questo ci dà la forza di cui abbiamo bisogno per governare, e di portare il paese nella direzione giusta. E ci dà la forza per il processo di rinnovamento già avviato".

Scholz ha affermato di essere "molto orgoglioso" della prestazione del partito e della "precisione" con cui si è svolta la consultazione. Un "procedimento democratico molto importante" per il paese, ha aggiunto.

