"L'Ue resta indispensabile"

“Sebbene un paese abbia deciso di lasciarla, l'Unione europea resta indispensabile per il resto di noi": questo c'è scritto nella Dichiarazione di Bratislava. Un vertice al quale hanno partecipato i Paesi dell'Ue, ma non la Gran Bretagna.

"La difesa europea è la sfida per l'Europa" che "deve essere capace di proteggersi da sola", perché "non c'è continente, non c'è unione se non può difendersi da sola". Lo dice Francois Hollande arrivando al vertice di Bratisilava.

La Francia, con la Brexit, resta l'unica potenza dotata di deterrente nucleare della Ue. Già la settimana scorsa i ministri della difesa di Parigi e Berlino hanno chiesto di andare avanti con quella "cooperazione strutturata permanente" per la difesa comune europea che è scritta nei Trattati di Lisbona, ma che è sempre rimasta lettera morta per il veto di Londra.

Ma il referendum del 23 giugno cambia lo scenario. "Non c'è continente, non c'è unione se non può difendersi da sola", scandisce Hollande che ribadisce il ruolo centrale della Nato ma, senza citare esplicitamente lo spettro dell'isolazionismo di Trump, un riferimento lo lancia chiaro: "Se gli Usa facessero la scelta di allontanarsi, l'Europa deve essere capace di difendersi da sola".

Certamente la Francia è la prima potenza militare del continente senza la Gran Bretagna, ma l'inquilino dell'Eliseo osserva: "Può essere la prima, ma non vuole essere sola".

Nel vertice di giugno Federica Mogherini, l'alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza aveva presentato la Strategia globale in cui propone di fare pieno uso delle possibilità contenute nei Trattati, in particolare la possibilità di dispiegare i 'battle group', i battaglioni operativi finora mai usati.

La Brexit ha accelerato il processo. All'inizio di settembre Mogherini ha presentato la proposta di attuazione. E ieri ha scritto una lettera ai 27 con la roadmap complessiva per il cosiddetto 'Implementation Plan', che sarà sottoposto a ottobre ai ministri degli esteri e a novembre alla riunione congiunta esteri/difesa, prima di planare sul tavolo del vertice di dicembre.

Ci saranno proposte su misure che si possono attuare in tempi brevi, come appunto i battle group o gruppi di paesi che facciano missioni su mandato del Consiglio. Col 'processo di Bratislava' si cercherà di definire quello che Mogherini ha chiamato "il livello di ambizioni" civili e militari, ovvero gli obiettivi politici da raggiungere.

Ma, come ha osservato con la consueta schiettezza la lituana Dalia Grybauskaite, al contrario di quanto sostiene Nigel Farage e viene rilanciato dai media britannici: "Nessuno ha mai parlato di esercito europeo".

Il piano - come indicato nella lettera - si fonda su cinque blocchi. In sostanza, indicano fonti a conoscenza del dossier, propone di rafforzare lo sviluppo delle capacità militari e civili di resistenza ad eventuali attacchi "anche attraverso incentivi" per la cooperazione strutturata nella difesa in base agli art.42 e 46 del Trattato, ipotizzando un 'semestre europeo' anche per la Difesa.

Obiettivo parallelo, come proposto ufficialmente da Juncker mercoledì nel Discorso sullo Stato dell'Unione, rafforzare l'industria europea della ricerca con la creazione entro il 2020 di un Fondo per la Difesa, per la cui progettazione sono già stati stanziati i primi 25 milioni di euro.

Inoltre si intende modificare struttura e procedure, snellendo i processi con un quartier generale unico a Bruxelles per tutte le 17 tra missioni e operazioni Ue attualmente in corso e rafforzare anche la partnership con la Nato.

I tempi? "Il primo traguardo potrebbero essere le celebrazioni di marzo prossimo per il 60/o anniversario dei Trattati di Roma" ha detto Mogherini. Ed oggi anche i quattro del Gruppo di Visegrad (con Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca e Slovacchia) hanno chiesto di "dare immediatamente attuazione alla strategia globale".

