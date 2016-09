L'UE vara il piano Marshal per l'Africa

Bruxelles vara il suo piano Marshall per l'Africa, una piattaforma che partendo da una base di 3,7 miliardi di euro e grazie a leve moltiplicatrici potrà arrivare a 44 miliardi di euro di investimenti, anzi fino a 88 miliardi, se Stati membri e altre istituzioni contribuiranno. "Una rivoluzione copernicana", la chiama l'Alto rappresentante Ue Federica Mogherini, grande regista dell'operazione. L'obiettivo del piano Mogherini è creare una situazione "win win", spiega il capo della diplomazia europea, con opportunità sia per le imprese dell'Unione che per i Paesi beneficiari. La posta in gioco sono sviluppo, occupazione, stabilizzazione, o in altre parole, le principali cause delle migrazioni.

Un'iniziativa che alla Commissione sperano di vedere già in funzione per marzo 2017, in occasione del vertice Ue-Africa, e che nel medio-lungo termine potrà dare frutti importanti perché, avverte Mogherini, "44 miliardi di euro sono più di quanto l'Ue" abbia mai investito "sull'aiuto allo Sviluppo a livello mondiale, di cui è primo donatore. Si tratta di un importo molto cospicuo, che può fare la differenza". Ma l'Alto rappresentante chiarisce anche: "Il Piano di investimenti ed i Migration compact sono due progetti separati, che agiscono insieme perché entrambi ci aiuteranno a gestire il fenomeno migratorio. Nel caso del Piano più nel lungo periodo; mentre con i 'compact' nell'immediato".

Intanto l'Ue stringe le maglie dei controlli alle sue frontiere esterne per ridurre immigrazione irregolare e lottare contro il terrorismo. Lo annuncia il presidente della Commissione Jean Claude Juncker nel suo discorso sullo stato dell'Unione: "Ogni volta che una persona entrerà in Ue sarà registrata, con luogo, data e motivo dello spostamento". Bruxelles ha infatti allo studio un Sistema di informazioni di viaggio e autorizzazione (Etias) che permetterà uno screening dei viaggiatori di Paesi Terzi che non hanno obbligo di visto, determinando la loro candidabilità ad entrare nell'area Schengen, e se la loro presenza ponga rischi. Per novembre la Commissione conta di presentare la proposta di legge. Per metà ottobre è inoltre previsto l'avvio delle attività della nuova agenzia europea dei guardacoste e guardie di frontiera, dopo l'ok definitivo giunto oggi del Consiglio Ue.