Macron annuncia i suoi ministri

Dopo la suspense per il posticipo dell'annuncio del governo, che Macron ha voluto per "evitare brutte sorprese", la ricomposizione voluta dal nuovo presidente francese è arrivata.

Jean-Yves Le Drian è stato nominato ministro degli Esteri nel nuovo governo in Francia, Bruno Le Maire andrà all'Economia.

Le Drian, socialista, unanimemente apprezzato per l'operato da ministro della Difesa nell'ultimo governo del mandato di Francois Hollande, è nominato "ministro dell'Europa e degli Esteri".

Quanto a Bruno Le Maire all'Economia, si tratta dello "strappo" più vistoso nel senso della ricomposizione politica voluta da Emmanuel Macron: dirigente dei Republicains, neogollista da sempre, ex capo di gabinetto di Dominique de Villepin, si era presentato alle primarie della destra e del centro.

Ecco chi sono i 18 ministri e i 4 sottosegretari:

Il ministro dell'Interno è Gerard Collomb, ministro della Transizione ecologica Nicolas Hulot.

Nominato ministro della Giustizia Francois Bayrou, mentre alle ministra delle Forze armate Sylvie Goulard.

Agli Esteri nominato il già citato Jean-Yves Le Drian e Richard Ferrand ministro della Coesione dei Territori

È Agnes Buzyn la ministra delle Solidarietà e della Salute e Francoise Nyssen quella della Cultura, mentre Bruno Le Maire all’Economia.

Ministra del Lavoro nominata Muriel Penicaud e Jean-Michel Blanquer ministro dell'Educazione nazionale.

In seguito il ministro dell'Agricoltura è Jacques Mezard e il ministro dell'Azione e dei Conti pubblici Gerald Darmanin. Frédérique Vidal il ministro dell'Insegnamento superiore.

La ministra dell'Oltremare è Annick Girardin, quella per lo Sport Laura Flessele ai trasporti Elisabeth Borne. Infine ministra degli Affari Europei è stata nominata Marielle de Sarnez.

I sottosegretari sono per i Christophe Castaner Rapporti con il Parlamento e portavoce del governo, Marlène Schiappa per la Parità tra donne e uomini, Sophie Cluzel per le persone handicappate e Mounir Mahjoubi il sottosegretario per il Digitale.

(Red/Ats/Ansa)