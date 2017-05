Macron denuncia Le Pen per falso

Macron ha sporto denuncia per 'falso e propagazione di false notizie destinate ad avere un'influenza sul voto'. Lo rivela l'entourage del candidato di En Marche! a Franceinfo. Ieri sera Marine Le Pen ha insinuato che Macron avesse un conto offshore alle Bahamas. "Non ho conti alle Bahamas", ha dichiarato Emmanuel Macron. Ieri, durante la sfida tv, Marine Le Pen a un certo punto aveva dichiarato: "Spero che non si venga a sapere tra qualche giorno o qualche settimana che lei ha un conto offshore alle Bahamas!", in risposta al candidato di En Marche! che aveva ricordato le inchieste giudiziarie che riguardano il Front National.

"Non ho prove che Macron abbia un conto offshore alle Bahamas. Non era un'insinuazione ma una domanda, si ha ancora il diritto di farne?" ha affermato Marine Le Pen questa mattina alla tv BFM, prima che si sapesse che Macron ha sporto denuncia. Sempre stamattina inoltre lo staff di Macron ha emesso un comunicato dove si ricostruisce come la notizia, qualificata come 'fake news', fosse circolata su internet prima che iniziasse il dibattito e fosse stata ripresa da media pro-Russia.

Il mega dibattito TV

Con il 63% delle preferenze, il candidato di En Marche, Emmanuel Macron, è ritenuto il candidato "più convincente" del dibattito presidenziale di ieri sera in tv, contro il 34% della candidata del Front National, Marine Le Pen: è quanto emerge da un sondaggio realizzato dall'istituto Elabe per BFM-TV.

"Forse il dibattito è stato a vantaggio di Emmanuel Macron, non di Marine Le Pen che non è stata all'altezza. La prima mezzora è stata noiosa e probabilmente incomprensibile per la maggior parte dei telespettatori", ha affermato alla radio Rtl Jean-Marie Le Pen, fondatore del Front National e padre della candidata. "Penso che sia stato il suo staff ad averla consigliata di comportarsi così. Speravano in un crollo psicologico da parte di un uomo che non appariva come molto solido. Non avevo consigli da darle, quindi non ne ho dati. Spero sempre che il mio campione vinca. Ma se fossi stato l'arbitro, direi che è finita con un pareggio" ha concluso Le Pen.

(Red/Ats)