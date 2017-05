Macron e Hollande all'Arco di Trionfo

(LE FOTO) Il presidente eletto e quello uscente insieme per l'omaggio al milite ignoto in occasione dell'anniversario della fine dell seconda guerra mondiale a Parigi.

Emmanuel Macron, presidente eletto, è al fianco di François Hollande, presidente uscente, all'Arco di Trionfo, per l'omaggio al milite ignoto in questa giornata del 72/o anniversario della fine della seconda guerra mondiale. Il presidente Hollande, che ha voluto Macron prima come consigliere poi come ministro del suo governo, ha voluto questa cerimonia come segno di "continuità repubblicana", si è appreso da fonti dell'Eliseo. All'arrivo sulla place de l'Etoile, è andato verso la tribuna autorità per invitare Macron al suo fianco, poi ha percorso tutta la distanza verso l'arco di Trionfo con lui, scambiando qualche parola.

Infine, dopo l'inno della Marsigliese e il canto dei partigiani della Resistenza, un momento di alta emozione per entrambi, Hollande ha passato in rivista gli ex combattenti e i vertici militari, stringendo le mani e presentando a tutti il suo successore.

Il passaggio di consegne tra François Hollande e Emmanuel Macron all'Eliseo avverrà domenica 14 maggio. Lo ha confermato il presidente uscente a margine delle cerimonie per l'8 maggio a Parigi.

(Red/Ats)