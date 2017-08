Maduro non retrocede di un passo

Maduro non retrocede di un passo. In un lungo discorso tenuto ieri sera davanti all'Assemblea Costituente, il presidente venezuelano è tornato a sfidare l'opposizione interna e la comunità internazionale. Ai leader sudamericani che lo hanno criticato apertamente - Juan Manuel Santos, Mauricio Macri, Pedro Pablo Kuczynski - Maduro ha lanciato la sfida, proponendo un incontro al vertice per "vedersi faccia a faccia", che deve essere organizzato d'urgenza dalla Comunità degli Stati di America Latina e i Caraibi (Celac), per "restituirci il rispetto che ci è dovuto".

Poi ha detto di voler tendere la mano a Donald Trump, proponendo un incontro a margine della prossima Assemblea Generale dell'Onu a New York. Ma subito dopo ha assicurato che il recente attacco a una base dell'esercito in Venezuela - apparentemente lanciato da un gruppo di ribelli militari - in realtà è stato "preparato in territorio americano e finanziato con dollari americani".

Stesso discorso con l'opposizione interna. Dapprima Maduro l'ha elogiata per aver accettato di presentare candidati per le elezioni regionali di dicembre, ma subito dopo ha avvertito che Commissione della Verità della Costituente chiamerà a dichiarare "uno per uno" i suoi dirigenti, per punire chiunque "abbia istigato la violenza terrorista" nelle manifestazioni antigovernative che si susseguono da aprile.

"La Costituente è plenipotenziaria è potrà abolire qualsiasi tipo di immunità, perché l'immunità non vuole dire un permesso per delinquere", ha assicurato il presidente, che ha anche presentato un progetto di legge perché si punisca con pene che arrivano ai 25 anni quelli che ha chiamato i "delitti di odio".

"Con la Costituente è arrivata la pace ed è stato ristabilito l'ordine", ha indicato Maduro, annunciando che il controverso organismo lavorerà almeno fino ad agosto del 2019, "per abbracciare e proteggere più a lungo il popolo".

Quanto alla grave crisi economica che attanaglia il Paese - un tema che ha definito "vitale" - Maduro ha ripetuto lo stesso concetto di difesa dall'aggressione, solo che questa volta ha addossato la responsabilità dei problemi agli attacchi speculativi della "borghesia parassitaria, contrabbandista e ladrona", a cui ha promesso "bastonate".

(Ats)