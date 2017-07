Mali: video di Al Qaeda con Béatrice Stöckli

Diffuso un filmato nel quale la religiosa basilese fa un appello per la sua liberazione, al pari di altri 5 altri ostaggi occidentali, mostrati in successione.

Il gruppo "Jamàat Nusrat al-Islam wal Muslimeen", frangia di Al Qaeda in Mali, ha diffuso un video in cui mostra sei ostaggi, di cui tre missionarie, compresa la svizzera Béatrice Stöckli Gli altri sono originari di Australia, Colombia, Francia, Romania, Sudafrica. Lo ha reso noto il Site, gruppo di intelligence Usa per il monitoraggio dei siti jihadisti. Il video, della durata di 17 minuti, mostra le condizioni di salute dei sei ostaggi che lanciano ognuno un appello alla libertà.

Gli altri ostaggi sono il chirurgo australiano Arthur Kenneth Elliot, la donna francese Sophie Petronin, il sudafricano Stephen McGown, il romeno Iulian Ghergut, la colombiana Gloria Cecilia Narvaez Argoti.

Stöckli è nelle mani dei terroristi dal gennaio dello scorso anno.