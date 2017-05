Manchester, si indaga su un network

Sono state identificate tutte le 22 vittime della strage di Manchester. Lo ha comunicato la polizia della città inglese, secondo cui tutte le famiglie coinvolte sono state contattate. Fra di esse c'è anche una poliziotta fuori servizio. La donna era all'evento col marito, che versa in gravi condizioni, e i figli rimasti feriti.

Investighiamo su un 'network'

Stiamo investigando su un "network" terrorista, così si è espresso il capo della polizia di Manchester, Ian Hopkins, rispondendo alla domanda di un giornalista che gli chiedeva della "caccia" delle forze dell'ordine al costruttore della bomba usata da Salman Abedi nella strage e al raid compiuto oggi nel centro della città inglese, in quello che secondo alcune ipotesi poteva essere un appartamento usato per assemblare gli ordigni.

% arresti e la polizia è a caccia dell'artificiere

La polizia di Manchester sta cercando il costruttore della bomba che Salman Abedi ha usato nella strage all'arena. Ne dà notizia Sky News, secondo cui è da inserire in questa "caccia" il raid compiuto nel centro della città inglese, durante il quale gli agenti di polizia e le forze speciali, probabilmente appartenenti all'esercito, hanno perquisito un appartamento. Nel corso dell'azione è stata udita un'esplosione.

E' stato compiuto il quinto arresto in connessione con la strage di Manchester nella non lontana città di Wigan. Ne dà notizia il Mail online, secondo cui un uomo che portava "un pacco sospetto" è stato fermato da agenti in borghese mentre stava per avvicinarsi a un autobus. Sul sito del giornale sono state pubblicate le immagini dell'azione compiuta da una squadra anti terrorismo. Nel frattempo il padre di Salman Abedi, il kamikaze di Manchester, sarebbe stato arrestato a Tripoli, secondo quanto riporta Bloomberg che cita testimoni della scena. Bloomberg scrive che Ramadan Abedi è stato portato via a bordo di tre veicoli armati assieme ad un'altra persona non identificata. In un'intervista con l'agenzia Usa qualche ora prima, l'uomo aveva riferito di un suo recente incontro a Tripoli con il figlio, aggiungendo che le autorità britanniche non lo avevano ancora contattato. Sempre a Tripoli era stato arrestato anche Hashem Abedi, fratello minore dell'attentatore. Ne dà notizia il sito del Guardian, citando un portavoce della Rada, una milizia incaricata della sicurezza nella capitale libica.

Il padre Abedì è filo-Qaida

Il sito della tv emiratina Sky News Arabiya, citando proprie fonti e documenti dell'epoca di Muammar Gheddafi, descrive il padre del kamikaze di Manchester come un elemento filo-Al Qaida. "Secondo le informazioni ottenute da Sky News Arabiya", il padre di Salman Abedi, Abu Ismail Abedi, è stato "un componente del Libyan Fighting Group", organizzazione islamica armata per lungo tempo legata ad al Qaida.

Nel fornire altre presunte indicazioni su appartenenza politica e amicizie di Ramadan Abulqassem Abedi, l'emittente di Abu Dhabi sostiene inoltre che "queste informazioni combaciano con quelle di un documento, di cui una copia è stata ottenuta da Sky News Arabiya, che fa parte dei registri dell'organismo per la sicurezza dello Stato della Libia nei quali venivano registrate le persone ricercate sotto il regime del defunto leader Muammar Gheddafi. I servizi di sicurezza libici" lo avevano "classificato fra gli elementi dell'organizzazione di Al Qaida".

"Politicamente", l'uomo aderisce al "partito Al-Umma" di Sami al-Saadi, detto "Abu El-Monzer", anch'egli un leader del Libyan Fighting Group appartenente all'organizzazione di Al Qaida", scrive inoltre il sito con riferimento al gruppo armato anti-Gheddafi poi coinvolto nella guerra civile libica del 2011 e noto con l'acronimo "Lifg". Ramadan Abedi inoltre "è considerato un amico intimo di Suhail Al Sadiq Al Ghariani, figlio del silurato muftì libico che esorta a combattere l'Esercito libico" del generale Khalifa Haftar "e incita al terrorismo".

