Manchester, strage al concerto

Sangue e terrore alla fine di un concerto di Ariana Grande, in una Manchester Arena colma di giovani e giovanissimi. Un'esplosione, forse due, intorno alle 22.30, subito dopo la fine del concerto. 22 i morti confermati, tra di loro anche diversi bambini. I feriti sono una sessantina. Panico per le migliaia di persone presenti nel palazzetto.

La polizia ha confermato che si tratta di un atto di terrorismo. Secondo quanto riportano alcuni media, potrebbe trattarsi di una bomba "farcita di chiodi". Il capo della polizia di Manchester Ian Hopkins, citato dalla Bbc, ha detto che il kamikaze "è morto sulla scena dopo aver attivato l'esplosivo". Hopkins ha aggiunto che stanno cercando di capire se l'uomo abbia agito da solo o meno.

La struttura, la più grande arena indoor d’Europa, con una capienza di oltre 21.000 posti, era affollata. In un primo momento si è parlato di due o più boati, poi è stata confermata una sola deflagrazione, avvenuta non lontano dalle biglietterie, subito fuori dall’area degli spalti. Immagini registrate da testimoni oculari hanno mostrato scene di terrore, con urla seguite dal fuggi fuggi generale. Mentre la polizia accorreva in forze e così pure i mezzi di soccorso.

Le indagini con gli 007

La polizia britannica sta trattando quanto accaduto come "un atto di terrorismo", ma non fornisce per ora altri dettagli in attesa di avere "un quadro più preciso" dalle indagini. Lo ha detto il capo della Great Manchester Police, Ian Hopkins, in una dichiarazione notturna ai media, senza confermare per ora l’ipotesi di un’azione terroristica suicida avanzata da funzionari Usa e limitandosi a ribadire il bilancio delle vittime.

Hopkins ha invitato quindi la popolazione a rimanere "vigilante", ha assicurato il massimo impegno investigativo in collaborazione "con le agenzie d’intelligence" e ogni sforzo per assistere i feriti e le famiglie delle vittime e ha reso noto un numero di emergenza per ottenere informazioni.

Il peggior attacco in Regno Unito dal 2005

L’attentato alla Manchester Arena è il peggiore nel Regno Unito dal 7 luglio del 2005 quando una serie coordinata di attacchi suicidi, portati a compimento da 4 terroristi islamici britannici uccise 52 persone lasciando in terra 700 feriti.

Misure di sicurezza rafforzate sul sistema di trasporti britannico: treni ferroviari e della metro saranno sottoposti a speciali misure di prevenzione e i pendolari dovranno probabilmente attendersi ritardi, ha fatto sapere un responsabile della polizia di Trasporto britannico. A Manchester continua a rimanere chiusa Victoria Station, la stazione metro più vicina alla zona dove è avvenuta l’esplosione, dove il servizio rimane interrotto o sospeso.

May: "Orribile attacco"

"Stiamo lavorando per accertare i dettagli completi di quello che la polizia sta trattando come un orrendo attentato terroristico": così Theresa May ha commentato la strage alla Manchester Arena. La premier britannica ha anche deciso di sospendere la campagna per le elezioni anticipate in calendario il prossimo 8 giugno in Gran Bretagna.

Ariana Grande: "Mi dispiace, non ho parole"

Attraverso un suo portavoce, la pop star americana Ariana Grande, idolo dei teenager per il ruolo di Cat Valentine nelle sit-com di successo di Nickelodeon Victorious e Sam & Cat, ha detto di stare bene e su Twitter ha scritto: "Spezzata. Dal profondo del mio cuore. Mi dispiace davvero tanto. Non ho parole".

(Red)