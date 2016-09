In manette l’autista dell’Audi gialla

Come riportato dal quotidiano italiano La Stampa, il conducente dell’Audi gialla immatricolata in Ticino autore di numerose corse folli lungo le autostrade di Lombardia e Veneto, è finito in manette al confine fra l’Albania e il Veneto.

Si tratta di un cittadino albanese 36enne, membro di una banda criminale con la quale effettuava scorribande nel Nord Italia. L’auto in questione, appunto con targhe ticinesi, era stata rubata a Milano il 26 dicembre scorso. Vasil Rama, questo il nome dell’albanese, era quindi sempre riuscito a sfuggire agli inseguimenti della polizia, in un caso arrivando pure a sfondare la barriera del casello di Spinea (vicino a Venezia) dopo aver percorso l’autostrada in contromano.

Il veicolo giallo era quindi stato ritrovato in fiamme il 25 gennaio vicino a Treviso. Gli inquirenti italiano non avevano però abbandonato le indagini, riuscendo ieri ad arrestare il criminale.

