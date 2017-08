Manifestazione in Virginia, tre morti

© The Daily Progress via AP

Un'auto si è schiantata contro la folla durante la manifestazione dei suprematisti bianchi a Charlottesville, in Virginia, provocando la morte di almeno una persona e il ferimento di altre 19. Lo riferiscono i media locali citando fonti ospedaliere. Il conducente della vettura è stato quasi subito fermato. Secondo le ricostruzioni preliminari, l'incidente sembrerebbe intenzionale. La polizia ha poi arrestato altre tre persone collegate agli incidenti durante la manifestazione. Un elicottero che sorvegliava la zona è precipitato, morte le due persone a bordo.

Durante la manifestazione per protestare contro la rimozione della statua del generale confederato Robert Lee, uno dei protagonisti della Guerra di Secessione americana, vi sono stati altri feriti e arresti, dovuti a vari scontri.

Il mondo politico americano si è affrettato a condannare gli incidenti. Lo speaker della Camera, il repubblicano Paul Ryan, ha definito lo "spettacolo di Charlottesville ripugnante". Dalla Casa Bianca la prima a commentare è stata la first lady, Melania Trump, condannando la violenza che "non porta nulla di buono". Il commento di Trump si è fatto attendere fra le polemiche: nonostante il presidente sia un avido consumatore di informazione televisiva, la sua condanna secca è arrivata dopo ore, affidata a un tweet. "Non c'è posto per questo tipo di violenza in America" ha detto il presidente.

La manifestazione

Fra slogan nazisti, gridando "Heil Hitler" e cantando gli "ebrei non ci sostituiranno", i suprematisti bianchi hanno invaso la piccola e tranquilla città della Virginia da venerdì sera. La tensione è salita nella mattinata, con gli scontri iniziati ancora prima che la manifestazione prendesse il via. Nel giro di un'ora la situazione è precipitata, con il governatore Terry McAuliffe costretto a dichiarare lo stato di emergenza e a mettere in allerta la Guardia Nazionale. La polizia in assetto da guerriglia è intervenuta, dichiarando fuorilegge la manifestazione e ordinando a chi era in piazza di disperdersi.

Gli incidenti a Charlottesville sono gli ultimi di una lunga serie negli Stati Uniti, tutti legati alla rimozione di statue e simboli dei confederati della Guerra di Secessione.

(Red/Ats)