Martedì i funerali delle vittime reatine

Le esequie verranno celebrate ad Amatrice, e non all'aeroporto di Rieti come comunicato in un primo tempo. Recuperato un altro corpo da sotto le macerie.

La cerimonia solenne per le vittime reatine del sisma del 24 agosto si terrà domani alle 18:00 ad Amatrice. Inizialmente i funzionari del Dipartimento della Protezione civile avevo organizzato le esequie all'aeroporto di Rieti. Ma dopo la protesta dei cittadini di Amatrice c'è stato un dietrofront, come comunicato dal sindaco Sergio Pirozzi. "I funerali si terranno ad Amatrice come è giusto", ha anche sottolineato su Twitter il premier Matteo Renzi.

La decisione di svolgere i funerali a Rieti era stata presa dalla Prefettura sulla base di una serie di valutazioni: il maltempo previsto per la giornata di domani e le difficoltà per raggiungere Amatrice. Una decisione che era stata fin da subito molto discussa.

Recuperato un altro corpo

Intanto i vigili del fuoco italiani, dopo tre giorni di lavoro ininterrotto, hanno recuperato uno dei tre corpi ancora sepolti dalla macerie dell'Hotel Roma di Amatrice.

Si tratta di una donna che si trovava in una stanza al primo piano dell'albergo e che, dopo il crollo, era finita sepolta sotto oltre 4 metri di macerie.

Intanto, la scossa di magnitudo 4.4 delle 17:55 di ieri ad Arquata del Tronto ha fatto crollare un merlo della torre inferiore della rocca cittadina, già lesionata dal sisma del 24 agosto. Lo spezzone è stato trattenuto dalla rete paramassi, senza altri danni. Il terremoto ha suscitato grande paura anche ad Ascoli, ma non danni significativi.

Coldiretti: "Verificare subito i danni per ricostruire"

"In questa fase è importante garantire liquidità alle aziende agricole per assicurare continuità all'attività delle imprese che non può essere interrotta nonostante le calamità, perché gli animali devono mangiare e il latte deve essere munto tutti i giorni". È quanto ha affermato il presidente della Coldiretti Roberto Moncalvo, che si è espresso in occasione degli incontri sull'emergenza terremoto che ha interessato un'area dove sono presenti quasi mille aziende agricole ed allevamenti tra le campagne del Lazio, dell'Umbria e delle Marche.

"Occorre riconoscere la specificità dell'attività agricola - ha sottolineato Moncalvo - e procedere al più presto alle verifiche dei danni con sostegni per la ricostruzione e per la perdita dei redditi".

"Oltre alla moratoria dei debiti da parte degli Istituti di credito, alla sospensione delle bollette e delle scadenze fiscali e tributarie, all'anticipo delle risorse dovute dall'Unione europea sono misure necessarie - ha precisato il presidente la maggiore associazione di rappresentanza dell'agricoltura italiana - per lenire una situazione di grave difficoltà e creare i presupposti per interventi di carattere strutturale riducendo al minimo la burocrazia".

"L'accertamento dei danni - conclude la Coldiretti - è funzionale per attivare gli interventi nazionali e comunitari anche attraverso i piani di sviluppo rurale attuati dalle regioni per la ricostituzione del potenziale produttivo e la corresponsione del mancato reddito per le imprese".

