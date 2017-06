Matrimoni per tutti in Germania

Il Bundestag tedesco ha approvato a maggioranza il matrimonio per tutti. Si tratta di un voto storico, in Germania, che rende possibile la piena parificazione delle unioni gay con i matrimoni eterosessuali. Incalzata dagli alleati socialdemocratici e dall'opposizione, nei giorni scorsi Angela Merkel ha aperto a sorpresa al voto di coscienza.

L'opinione della Merkel

"Per me il matrimonio è fondamentalmente un'unione fra uomo e donna, e per questo ho votato contro". Lo ha detto Angela Merkel, dopo il voto in Bundestag, che ha portato all'approvazione della completa parificazione del matrimonio gay. "È stato un dibattito lungo intenso ed emotivo, e spero ci sia rispetto per entrambe le parti", ha aggiunto.

(Ats)