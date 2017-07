Maxi-frana a Livigno, automobilisti intrappolati

Una maxi-frana, con diversi fronti, si è staccata nella serata di oggi nella zona del passo del Gallo che collega la Svizzera a Livigno (Sondrio).

Non ci sono feriti, ma diversi automobilisti sono rimasti intrappolati tra i due muri di detriti che si sono formati all'ingresso del tunnel del Gallo. I Vigili del fuoco volontari del paese turistico con un canotto, solcando le acque del lago della località, hanno raggiunto gli automobilisti portandoli al sicuro.

Si prevede che il collegamento resterà interrotto per diversi giorni, il tempo necessario a rimuovere i detriti dello smottamento e a valutare lo stato del dissesto per la sua messa in sicurezza.

(Ats)