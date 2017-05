Maxi sequestro della "droga dei jihadisti"

Confiscate a Genova oltre 37 tonnellate di Captagon, la sostanza usata dai combattenti dell'Isis per non sentire la paura. La droga era destinata alla Libia.

I funzionari del servizio Antifrode dell'Agenzia delle Dogane in collaborazione con la Guardia di finanza hanno sequestrato oltre 37 tonnellate di pasticche di Captagon, la cosiddetta 'droga del combattente'. Si tratta di un potente stimolante derivato dal legame tra amfetamina e teofillina. Viene chiamato anche il "farmaco del combattente" perché intorpidisce la paura, induce spavalderia, aumenta la resistenza, promuove la vigilanza e allevia il dolore.

Il carico sequestrato, composto da 37'500'000 era in un container in transito nel porto di Genova e diretto in Libia. L'indagine che ha portato al maxi sequestro di droga è stata coordinata dal sostituto procuratore distrettuale Federico Manotti. Le pasticche sequestrate in porto a Genova avrebbero fruttato circa 75 milioni di euro, in quanto ogni pasticca sul mercato nero nord africano e medio orientale viene venduta a circa 2 euro. Soldi, secondo gli uomini della guardia di finanza e dell'Agenzia delle entrate, che dovevano finanziare l'Isis.

Gli investigatori, coordinati dal sostituto procuratore distrettuale Federico Manotti, hanno scoperto l'itinerario del farmaco oppiaceo e come era stato camuffato. Partite dall'India, le pastiglie erano state regolarmente dichiarate nelle bolle di accompagnamento come medicinali e erano dirette allo Sri Lanka. Qui il carico è stato trasferito in altri container e 'nascosto' in mezzo a coperte e shampoo. Il container, di passaggio dal porto di Genova, avrebbe dovuto raggiungere la Libia e in particolare le città di Mosul e Tobruk. Qui le pasticche sarebbero state vendute a due dollari l'una a fronte di un costo iniziale di 77 centesimi. Il ricavo sarebbe finito nelle casse dei terroristi.

(Red)