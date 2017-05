May: "Identificato l'attentatore"

Non è però stata resa nota l'identità. Arrestato intanto un 23enne in relazione alla strage di Manchester. Raid in corso nel sud della Città. L'Isis rivendita l'attentato.

Un "attacco codardo contro persone innocenti e giovani indifesi": così la premier britannica Theresa May ha definito l'attentato kamikaze di ieri sera alla Manchester Arena, che ha provocato almeno 22 morti e 59 feriti. La premier ha detto che l'allarme resta alto e di temere altri attacchi. May ha però assicurato che "lo spirito della Gran Bretagna" non sarà piegato dal terrorismo: "I terroristi non vinceranno mai, vinceranno i nostri valori e il nostro modo di vivere".

La stessa premier ha poi aggiunto, dopo aver presieduto il Comitato Cobra, che "la polizia ritiene di conoscere l'identità dell'attentatore" di Manchester, "ma a questo punto delle indagini non possiamo rivelarla".

Arrestato un 23enne

Intanto, in mattinata, è stato arrestato un 23enne in collegamento all'attacco, ha riferito la polizia su Twitter. L'uomo è stato fermato a Chorlton, una località a pochi chilometri a sud di Manchester, mentre si trovava vicino ad un supermercato della catena Morrisons. Lo scrive la Bbc online.

Raid della polizia

La polizia armata ha effettuato un raid nella zona di Carlton Road, nel sud di Manchester. Ne dà notizia il sito del Guardian secondo cui in quella via si troverebbe l'abitazione dell'attentatore che ha colpito al concerto di ieri sera.

Tutti i punti di accesso alla via sono stati transennati dalle forze dell'ordine e i residenti vengono tenuti lontani dall'edificio circondato dagli agenti. Secondo i testimoni, come si legge sul sito del Guardian, si tratta di alcune abitazioni costruite di recente e abitate da rifugiati.

In lotta tra la vita e la morte

Il bilancio dell'attentato, intanto, non è purtroppo ancora definitivo. "Molti feriti dell'attentato di Manchester sono in condizioni disperate e stanno lottando tra la vita e la morte", ha detto la May. Oltre una decina di loro hanno meno di 16 anni.

Nel frattempo due delle 22 vittime sono state identificate: si tratta di una bambina di 8 anni e di una ragazzina di 16, di cui il sito di Indipendent ha pubblicato una foto con la sua beniamina, Ariana Grande, scattata 2 anni fa. La giovane, il giorno precedente il concerto, aveva espresso il suo entusiasmo per il fatto di poter assistere allo show della popstar.

L'Isis rivendica l'attacco

Intanto lo Stato islamico ha rivendicato l'attacco affermando, tramite l'agenzia Amaq, che uno dei suoi membri ha compiuto l'attacco alla Manchester Arena. Lo riferisce il Site, il sito Usa di monitoraggio dell'estremismo sul web.

La rivendicazione recita: "Uno dei soldati del Califfato è riuscito a posizionare ordigni esplosivi in mezzo a un raggruppamento di crociati nella città britannica di Manchester, dove è avvenuta l'esplosione nell'edificio Arena che ha causato la morte di 30 crociati e il ferimento di altri 70. Per chi venera la Croce e i loro alleati il peggio deve ancora venire. Sia lode al Signore". Nel comunicato rilanciato dall'agenzia Amaq non si parla quindi di kamikaze.

Il Papa addolorato: "Un barbaro attacco"

Papa Francesco, "profondamente addolorato nell'apprendere la tragica perdita di vite umane causata dal barbaro attacco" a Manchester, "esprime la propria solidarietà a tutti coloro che sono colpiti da questo insensato attacco di violenza".

Papa Bergoglio lo scrive in un telegramma di cordoglio per la strage di ieri, inviato a suo nome dal segretario di Stato, il cardinale Pietro Parolin.

La dura condanna anche di Al-Azhar

"Il Consiglio dei saggi musulmani, sotto la direzione del Grande Imam di Al-Azhar, Ahmed Al Tayyib, ha condannato fortemente l'esplosione terrorista" di Manchester. Lo riferisce un comunicato emesso dal "Media Center" di Al-Azhar, il più influente centro teologico e universitario dell'islam sunnita. "Simili atti terroristici vili" sono "privi di umanità" e "ciò necessita l'unificazione degli sforzi per sradicare il terrorismo", si afferma nella nota.

Lo sradicamento del terrorismo deve avvenire "qualsiasi sia la sua forma, al fine di liberare il mondo dal male e dai crimini" perpetrati dai terroristi, si afferma ancora nel comunicato dell'istituzione basata al Cairo e massima espressione dell'islam sunnita.

Il "Majlis hokamaa al moslemin" (Consiglio dei saggi musulmani, nato nel 2014 e con sede ad Abu Dhabi) inoltre ha presentato "le proprie condoglianze più profonde al popolo e al governo britannici pregando Dio che le famiglie delle vittime siano ispirate da pazienza e coraggio e che i feriti guariscano il più rapidamente possibile", riferisce ancora la nota.

Evacuato un centro commerciale

Intanto, in mattinata, gli artificieri della polizia di Manchester hanno evacuato il centro commerciale Arndale a causa di un presunto pacco sospetto. Un uomo è stato arrestato dalla polizia armata. Ne dà notizia Sky News, secondo cui decine di persone hanno lasciato il centro commerciale terrorizzate.

Un altro pacco sospetto, poi rivelatosi innocuo, aveva portato stamani all'evacuazione della stazione degli autobus di Victoria, nel centro di Londra.

(Red/Ats)