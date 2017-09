May: "Regno Unito mai a suo agio nell'UE"

La premier britannica a Firenze ha espresso ottimismo sul destino del suo Paese fuori dall'Unione Europea. Il suo discorso però non convince in casa e a Bruxelles.

Il Regno Unito "non è mai stato pienamente a suo agio" nell'UE. Lo ha evidenziato la premier conservatrice Theresa May nel suo discorso di Firenze, in un passaggio nel quale ha rivendicato il rispetto del risultato referendario pro Brexit del giugno 2016.

May, che ha ripetutamente espresso ottimismo sul destino della Gran Bretagna fuori dall'Unione europea, pur evocando il mantenimento di una "partnership forte" fra "uguali" con il continente, ha quindi rivolto una sollecitazione diretta ai "leader europei" a sentire la responsabilità di trovare un accordo con il suo Paese ("la quinta potenza economica del pianeta") sulle relazioni future: accordo che a suo giudizio è interesse di entrambi.

Secondo l'euroscettico Daily Telegraph, la Brexit potrebbe scattare formalmente anche prima della scadenza negoziale del marzo del 2019, nelle intenzioni del governo May. E quindi i due anni di transizione auspicati dalla premier concludersi prima del 2021.

Nel corso del suo intervento May ha inoltre dichiarato che "non c'è bisogno di imporre nuovi dazi" nelle future relazioni commerciali tra Regno Unito e Ue dopo la Brexit, ricordando che la Gran Bretagna è uno dei maggiori partner commerciali dell'Europa e che la nuova intesa fra Londra e Bruxelles deve essere trovata in modo "creativo e allo stesso tempo pratico".

Preoccupato il Partito popolare europeo

"In sostanza, la premier May non sta portando nessuna chiarezza in più alle posizioni britanniche. Ora sono addirittura più preoccupato di prima". È la reazione del capogruppo del Partito Popolare Europeo (Ppe) al Parlamento europeo, il tedesco Manfred Weber, dopo il discorso di Firenze di Theresa May.

"Le lancette si muovono - scrive Weber su Twitter - e il tempo scorre più in fretta di quanto crede il governo a Londra".

"Il denaro è una cosa - aggiunge ancora - ma la vita di tutti i giorni delle persone è più importante. I cittadini dell'Ue nel Regno Unito hanno bisogno di certezze legali".

Opinioni divergenti in Gran Bretagna

Le proposte per il dopo Brexit avanzate da Theresa May a Firenze hanno raccolto opinioni divergenti. Secondo il leader dell'opposizione laburista britannica Jeremy Corbyn, essi "sono più il frutto di un negoziato fra i Tories, che non con l'Ue" e giudica insufficiente l'intervento della premier conservatrice. Giudizi positivi invece da parte del capo negoziatore della Commissione Ue, Michel Barnier.

"Nel suo discorso a Firenze, la premier Theresa May ha espresso uno spirito costruttivo", ha rilevato Barnier, secondo cui le dichiarazioni della premier britannica "sono un passo in avanti, ma devono ora essere tradotte in una precisa posizione negoziale del governo del Regno Unito".

"Aspettiamo che i negoziatori della Gran Bretagna ci spieghino le implicazioni concrete del discorso della premier Theresa May" al via del quarto round negoziale sulla Brexit che comincia lunedì a Bruxelles, ha affermato Barnier, aggiungendo che "la nostra ambizione è trovare un accordo rapido sulle condizioni dell'uscita ordinata della Gran Bretagna, così come su un possibile periodo di transizione".

Corbyn, molto critico, ha tuttavia convenuto sulla necessità d'una fase di transizione con Bruxelles, durante la quale la Gran Bretagna possa restare nel mercato unico e nell'unione doganale: proposta che il Labour aveva del resto già sostenuto, ma che comunque a suo giudizio deve avere come obiettivo principale quello di proteggere "i posti di lavoro" dal contraccolpo della Brexit.

Quanto ai diritti dei cittadini Ue, il leader laburista ha insistito che andrebbero assicurati a prescindere, accusando May di "continuare a farne merce di scambio negoziale".

(Ats)