In migliaia in strada contro le armi

Centinaia di marce sono state organizzate in tutto il mondo, ma in particolare negli Stati Uniti, per chiedere un giro di vite dopo le recenti stragi nei licei americani.

Sono state ben 836, di cui oltre 700 negli Stati Uniti, le proteste oggi in tutto il mondo per un giro di vite sulle armi, dopo la strage nel liceo di Parkland (Florida). Lo si legge nel sito degli organizzatori. Quella principale è a Washington, lungo Pennsylvania Avenue, ma altre manifestazioni, denominate "Marcia per le nostre vite", sono avvenute o sono in corso in tutti gli Stati americani.

Gli organizzatori hanno riferito di aver programmato dimostrazioni in tutti i Continenti, anche se il numero maggiore, fuori dagli Stati Uniti, è in Europa.

"Devono ascoltarci"

Ed è un fiume in piena quello che ha percorso il centro di Washington, organizzata in questo caso proprio dagli studenti sopravvissuti alla strage di San Valentino in Florida. "Noi siamo la generazione del cambiamento", dice Ann, che viene dalla Pennsylvania, ha 18 anni e sottolinea con orgoglio: "Sono già registrata per votare. E sono qui perché da qui parte il cambiamento".

Il corteo, già imponente, ha proceduto lungo Pennsylvania avenue fino ad arrivare ai piedi del Campidoglio, la sede del Congresso. "Ci ascolteranno? Noi stiamo facendo tutto il possibile, non possono fare altro che ascoltarci", dicono i ragazzi.

"Sono giovani coraggiosi"

Commentando le marce contro le armi negli Stati Uniti, la Casa Bianca ha elogiato "i numerosi giovani americani coraggiosi che stanno esercitando oggi i diritti garantiti loro dal primo emendamento".

"Tenere al sicuro i nostri bambini è la massima priorità del presidente, cosa per cui ha sollecitato il Congresso ad approvare il rafforzamento dei controlli (su chi acquista le armi, ndr) e il provvedimento per fermare la violenza nelle scuole, promulgandoli come leggi", ha riferito la portavoce Lindsay Walters.

Inoltre ieri il dipartimento di giustizia ha diffuso una normativa per bandire i bamp stock (potenziatori delle armi semi automatiche, ndr) seguendo l'impegno del presidente", ha aggiunto.

