Migranti: oltre 290mila arrivi via mare nel 2016

Un totale di 291.175 migranti e rifugiati sono entrati in Europa via mare nel 2016, quasi tutti in Grecia e in Italia. Sempre dall'inizio dell'anno, 3.198 migranti e rifugiati hanno perso la vita mentre tentavano di attraversare il Mediterraneo per raggiungere l'Europa. Lo indicano i dati resi noti oggi a Ginevra dall'Organizzazione internazionale delle migrazioni.

Sebbene finora il numero totale di arrivi nel 2016 risulti inferiore rispetto allo stesso periodo dello scorso anno (350.504 fino al 30 agosto), il totale dei morti è più alto.

(Ats)