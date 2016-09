Migranti, Siria e Libia le sfide dell'ONU

L'emergenza migranti e rifugiati, la guerra in Siria e la crisi in Libia: su questi dossier sono puntati i riflettori della 71/ma Assemblea Generale Onu, che prende il via lunedì a New York. Circa 135 leader del mondo sono attesi al Palazzo di Vetro questa settimana - l'ultima volta per il presidente Barack Obama e per il segretario generale Ban Ki-moon - e dovranno far fronte ad un'ampia serie di crisi, molte delle quali interconnesse e giudicate senza precedenti.

La Svizzera sarà rappresentata dal presidente della Confederazione Johann Schneider-Ammann e dal capo del Dipartimento federale degli affari esteri Didier Burkhalter. La ministra di Giustizia e Polizia Simonetta Sommaruga prenderà invece parte al Vertice delle Nazioni Unite sui rifugiati e i migranti, che avrà luogo prima dell'apertura dell'Assemblea generale.

A dare il via ai lavori sarà il tema della crisi migratoria, al centro del vertice organizzato da Ban Ki-moon per lunedì 19 settembre, al termine del quale gli Stati membri adotteranno una Dichiarazione che contiene una serie di principi e impegni e che costituirà la base per arrivare alla firma di un Global Compact entro il 2018.

Il giorno successivo prenderà il via il dibattito generale, aperto come di consueto dal Brasile, con il neo presidente Michel Temer, seguito dal collega americano, Barack Obama. Sempre martedì, Obama ospiterà il Summit dei leader sui rifugiati, invitando i governi di tutto il mondo a impegnarsi significativamente nell'assistenza.

Grande attenzione sarà dedicata anche alla lotta al terrorismo, e ai dossier di Siria e Libia, questi ultimi al centro di due incontri ad hoc a margine del dibattito in Assemblea Generale: per mercoledì 21 settembre è in agenda una riunione del Consiglio di Sicurezza Onu sulla Siria, mentre i leader discuteranno della situazione in Libia il giorno successivo, nel corso di un incontro all'esterno del Palazzo di Vetro. Nei tanti eventi di alto livello organizzati nel corso della settimana si parlerà anche di clima, con Ban Ki-moon che preme per far entrare in vigore l'accordo di Parigi entro fine anno.

Ancora, in agenda ci sarà la situazione umanitaria in Iraq, la riforma del Consiglio di Sicurezza, la pena di morte, la protezione del patrimonio culturale e il ruolo delle donne nella mediazione dei conflitti. Oltre a 1.100 bilaterali tra i leader del mondo. E ci sarà anche la candidata democratica alla Casa Bianca Hillary Clinton, che tra gli altri incontrerà il presidente egiziano Al Sisi e l'ucraino Petro Poroshenko.

Sullo sfondo, in diversi incontri e riunioni si discuterà anche della situazione in Corea del Nord, che verrà affrontata pure nel tradizionale pranzo di Ban Ki-moon con i rappresentanti dei membri permanenti del Consiglio di Sicurezza (Usa, Russia, Cina, Francia e Gran Bretagna).

Infine il tema della successione a Ban, che verrà finalizzata nel giro di poche settimane, e per ora vede in pole tra i candidati l'ex Alto Commissario per i diritti umani Antonio Guterres.

(Ats)