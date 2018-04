"Missione compiuta"

Il presidente americano Trump si dice soddisfatto per i raid in Siria. Berna: "Preoccupazione per questa escalation militare".

"Un attacco perfettamente eseguito la notte scorsa. Grazie alla Francia e alla Gran Bretagna per la loro saggezza e le capacità dei loro eserciti", ha scritto Trump su Twitter. "Non ci poteva essere risultato migliore. Missione compiuta!", ha concluso il presidente americano, che sotto il tweet pubblica il video del suo annuncio alla nazione dei raid in Siria.

"Sono così orgoglioso delle nostre forze armate che, presto, dopo aver speso miliardi di dollari totalmente approvati, saranno le migliori di sempre", prosegue Trump su Twitter. "Non ci sarà nulla o nessuno lontanamente vicino" alle forze armate americane, ha aggiunto.

"Ogni obiettivo scelto è stato colpito son successo": lo affermano i vertici delle forze armate americane durante un briefing al Pentagono per descrivere i risultati dell'intervento in Siria. L'attacco di stanotte in Siria "ha azzoppato il programma di armi chimiche" di Damasco e indebolito la possibilità di futuri attacchi chimici da parte del regime di Assad, sostiene il Dipartimento della difesa, sottolineando come i bombardamenti porteranno il programma di armi chimiche siriano indietro di anni.

Dal canto suo, la Confederazione Svizzera invita tutte le parti in causa a delle "misure di de-escalation". La Svizzera chiede inoltre loro di "creare delle condizioni per garantire la protezione e l'assistenza umanitaria dei civili" e delle vittime del conflitto.

"La Svizzera segue con preoccupazione questa escalation militare", indica in una nota odierna il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE). Berna chiede inoltre che "la missione d'inchiesta dell'Organizzazione internazionale per la proibizione delle armi chimiche (OPAC) possa iniziare oggi come previsto e che gli attori in Siria non ostacolino il suo lavoro", si legge nel comunicato.

Il presunto attacco chimico avvenuto a Duma costituisce una violazione grave del diritto internazionale. Ciò è "inaccettabile e inquietante", sottolinea il DFAE, che è attualmente in contatto con i rappresentanti diplomatici della regione e con l'ufficio umanitario della Confederazione a Damasco: "il coordinatore non è stato colpito dagli attacchi".

(Ats/Red)