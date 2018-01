Morto il "superkiller" della mafia

Si tratta di Stefano Ganci, un fedelissimo di Riina. Partecipò a diversi omicidi tra cui quello di Chinnici e di Cassarà; fece parte del comando della strade di via d'Amelio.

La strage di via d'Amelio.

È morto all'ospedale di Parma Stefano Ganci, uno dei fedelissimi di Totò Riina, che stava scontando l'ergastolo nel carcere della città emiliana, ma non in regime di 41 bis. Il decesso è avvenuto negli ultimi giorni del 2017 dopo una degenza di alcuni giorni a causa di una crisi cardiaca sopraggiunta come complicanza di una grave patologia di cui l'uomo soffriva da tempo.

Ganci era un superkiller di Cosa Nostra e stava scontando l'ergastolo per avere partecipato a diversi omicidi fra cui quello del consigliere istruttore Rocco Chinnici e del vicequestore Ninni Cassarà. Era stato anche condannato, a 26 anni, per aver fatto parte del commando autore della strage di via d'Amelio dove morì Paolo Borsellino, e della strage di Capaci, dove perse la vita Giovanni Falcone.

Secondo indiscrezioni la Procura di Parma avrebbe disposto, come da prassi, l'autopsia. La salma lascerà la città emiliana per la Sicilia nei prossimi giorni. Il questore vieta i funerali pubblici.

(Red/Ats)