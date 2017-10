Mosca: "Truppe USA in Polonia"

Gli Stati Uniti hanno schierato una divisione corazzata in Polonia approfittando della "isteria" per un'ipotetica "invasione russa" durante le recenti mega esercitazioni militari russo-bielorusse 'Zapad' che tanta preoccupazione hanno suscitato in Europa orientale: è quanto denuncia il ministero della Difesa russo tramite il suo portavoce Igor Konashenkov.

Secondo Mosca, la seconda divisione corazzata americana "con i suoi armamenti" sarebbe schierata nelle località di Boleslawiec, Drawsko Pomorskie, Torun, Skwierzyna e Zagan. "Allo stesso tempo - ha dichiarato il portavoce del ministero della Difesa russo - i mezzi militari lasciati in Polonia e nei paesi baltici dalla terza brigata corazzata americana non sono andati da nessuna parte".

"Contrariamente a tutte le dichiarazioni fatte dalla Nato e dagli Usa su un numero di truppe non significativo vicino alla frontiera russa - ha proseguito Konashenkov - adesso non è una brigata ma un'intera divisione meccanizzata delle forze armate Usa che è stata di fatto schierata e alla quale è possibile inviare personale specializzato dalla più vicina base americana in Europa, quella di Ramstein in Germania, nel giro di due ore".

(Ats)