Mosul, 231 civili uccisi dall'Isis in 7 giorni

A renderlo noto è l'Alto Commissariato dell'ONU (UNHCR) per i diritti umani stando al quale lo Stato Islamico continua il massacro di chi tenta di fuggire dalla città.

L'Alto Commissariato dell'ONU (UNHCR) per i diritti umani ha reso noto di avere prove credibili che l'Isis ha ucciso almeno 231 civili che stavano cercando di fuggire da Mosul in Iraq dal 26 maggio al 3 giugno. In particolare il 26 maggio sono state uccise 27 persone, il 1 giugno 163 e il 3 giugno 41 civili.

L'UNHCR ha documentato che lo Stato Islamico ha usato i civili come scudi umani e ha massacrato quelli che tentavano di fuggire dalla città a seguito della vasta offensiva contro l'Isis.

