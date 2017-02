Mosul, ultima chiamata

La chiassosa america di Trump, le beghe italiane, la difficile situazione europea e la crisi siriana hanno fatto cadere nel dimenticatoio quanto sta accadendo in Iraq. C’è un perché. C’era stata, infatti, un’euforia ingiustificata, se non sugli esiti, sui tempi della battaglia per liberare Mosul dall’ISIS. Fine anno, avevano pronosticato le autorità di Baghdad quando hanno lanciato l’offensiva il 17 ottobre scorso. Entro il 20 gennaio - cioè la fine del mandato di Barack Obama - avevano corretto da Washington. Ma il 2016 se n’è andato, negli USA è cambiato il presidente e ora tocca rivedere le stime.

L’Iraq è ben lontano dall’aver eradicato l’ISIS dal proprio territorio ed è ancora in corso la feroce battaglia per strappare Mosul e dunque l’intera piana di Ninive al califfato islamico. Proprio ieri è stata annunciato l’assalto finale al settore Ovest della città, un tempo la seconda più grande del Paese per popolazione e PIL. Ieri le forze armate irachene hanno ripreso il controllo di cinque località dell’area Sud e Sudovest dalle mani del gruppo Stato islamico. Dall’inizio dell’offensiva, le forze di polizia hanno anche ripreso il controllo di una centrale elettrica in periferia di Mosul.

Le truppe continuano ad avanzare e circondare località nel sudovest della città. La nuova fase delle operazioni militari, che consiste appunto nella battaglia per la parte occidentale (quella orientale è stata strappata agli jihadisti il mese scorso, ma ci sono stati ancora due attacchi suicidi e tre civili uccisi), è stata annunciata dal premier iracheno Haider Al-Abadi in un breve discorso televisivo, nel quale ha sottolineato pure l’importanza del «rispetto dei diritti umani».

Così ieri la parte Ovest della città è stata circondata dalle truppe di Baghdad, supportate dai raid aerei della coalizione internazionale, e migliaia di volantini sono stati lanciati su Mosul per annunciare ai civili l’avanzata imminente. Tuttavia la strada per la vittoria è lunga e quest’ultima non potrà essere misurata solo con il successo dell’operazione militare: è necessario infatti minimizzare le vittime civili e conquistare la fiducia della popolazione, prevalentemente sunnita, anche nei distretti occidentali di più difficile conquista dove c’è appoggio per l’ISIS.

Allarme ONU

Intanto le agenzie umanitarie stanno preparando gli aiuti e lo spazio per accogliere tra 250mila e 400mila civili che potrebbero dover fuggire dall’area. Secondo l’ONU, sono tra 750mila e 800mila le persone che ancora vivono nei distretti occidentali della città controllati dagli jihadisti. Una vera e propria corsa contro il tempo quella delle Nazioni Unite per realizzare altri rifugi prima della prevista ondata di sfollati. «Stiamo lottando contro il tempo per preparare siti di emergenza a sud di Mosul e ricevere famiglie sfollate», come ha dichiarato il coordinatore umanitario dell’ONU in Iraq, Lise Grande. Una corsa contro il tempo che deve essere accelerata perché sono purtroppo all’ordine del giorno le notizie di violenze e massacri perpetrati dagli uomini neri di Al Baghdadi. L’ONU ha evocato «dettagli emersi» sull’uso di armi chimiche da parte dei miliziani dell’ISIS in Iraq e notizie sullo stoccaggio a Mosul di «grandi quantità» di ammoniaca e zolfo poste in zone dove sono presenti civili.

Le Nazioni Unite hanno inoltre denunciato l’affiorare di nuove prove di fosse comuni, sullo sfruttamento sessuale di donne e bambine, torture e uccisioni, reclutamento di bambini e altre gravi violazioni. Purtroppo, poiché il male colpisce ovunque, ier il Guardian ha riportato delle immagini dove anche soldati con indosso la divisa irachena o delle milizie sciite picchiavano selvaggiamente dei prigionieri a Mosul. Il tutto mentre il premier annunciava fiero l’imminente liberazione della città.

Una contraddizione che mette in luce il faticoso futuro che attende l’Iraq post-ISIS: un Paese il cui tessuto sociale è stato distrutto, dove l’assetto politico è cambiato per sempre a causa di alleanze deboli ed effimere.

Nel mentre, le sorti del Califfo sono incerte. Secondo fonti militari, si sarebbe spostato ai primi di febbraio da Raqqa, in Siria, nella regione di Al-Qaim sul lato iracheno del confine, per discutere con i comandanti locali la caduta di Mosul e per scegliere un successore. Abdolkarim Khalaf, un responsabile dei servizi di sicurezza iracheni, ha dichiarato una settimana fa che il Califfo ha sicuramente lasciato Mosul, e forse si è rifugiato nuovamente in Siria.

L’informazione fatta trapelare dall’intelligence irachena parla di una fuga da Mosul con i suoi più alti ufficiali. Nella “sua” ex capitale sarebbero rimasti alcuni «generali inesperti» utili solo a rallentare la caduta dell’ISIS. Se fosse vero significherebbe che l’assedio delle forze anti-Isis in Iraq ha sortito un effetto tale che il califfo dà per perduta la guerra su quel fronte. E la sua fuga equivarrebbe a una sorta di resa: Al Baghdadi è iracheno e d è proprio in una moschea di Mosul che nel giugno 2014 Al Baghdadi dichiarò la nascita dello «Stato Islamico».



(ma.simi)