Negli oceani 150 mio di tonnellate di plastica

Ogni anno finiscono negli oceani 8 milioni di tonnellate di plastica. Il grosso viene dai paesi emergenti di Asia, Africa e America Latina, attraverso una decina di grandi fiumi che riversano in mare tutti i rifiuti non smaltiti adeguatamente.

Negli oceani si calcola che ci siano oggi 150 milioni di tonnellate di plastica. Se si va avanti di questo passo, nel 2050 la plastica nelle acque salate peserà più di tutti gli animali marini messi assieme. I conti li ha fatti l'Unep, il Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente con sede a Nairobi (Kenya).

Dieci fiumi nel mondo, di cui otto in Asia, sono responsabili da soli dall'88% al 95% di tutta la plastica trasportata in mare dai corsi d'acqua. Sono il Fiume Azzurro, il Fiume dell'Ovest e l'Huangpu in Cina, il Gange in India, il Cross fra Nigeria e Camerun, il Brantas e il Solo in Indonesia, il Rio delle Amazzoni in America meridionale, il Pasig nelle Filippine e l'Irrawaddy in Birmania.

I paesi che attraversano stanno crescendo impetuosamente e hanno cominciato a consumare in modo massiccio. Ma non hanno ancora sistemi adeguati di smaltimento e di riciclo dei rifiuti. Quindi la spazzatura di plastica, praticamente indistruttibile, si disperde nell'ambiente. Con le piogge finisce nei corsi d'acqua, e da qui raggiunge il mare.

Sui siti ambientalisti abbondano le foto impressionanti di spiagge del Far East coperte di rifiuti di plastica, che impiegano secoli per degradarsi. Sono decine di migliaia gli animali marini uccisi dalla plastica, il più delle volte fra atroci e lunghissime sofferenze: cetacei, tartarughe, pesci, uccelli, soffocati o strozzati dai sacchetti, dagli imballaggi, dalle reti, dai fili.

Il velista italiano Giovanni Soldini, che ha febbraio ha battuto il record di durata nella traversata Hong Kong - Londra, all'arrivo ha raccontato con amarezza della plastica galleggiante trovata dappertutto, specialmente al largo della Cina.

(Ats)