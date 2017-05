Negli USA non si placa la "tempesta russa"

Amministrazione Trump nel mirino dell'FBI per i presunti legami col Cremlino. Jared Kushner, genero del presidente e membro del suo staff, forse indagato.

Non accenna a placarsi lo scandalo che negli Stati Uniti vede coinvolto il presidente Trump e le presunte influenze esercitate sulla campagna elettorale e sullo staff dell’inquilino della Casa Bianca da parte della Russia.

Venerdi i media americani hanno diffuso l’indiscrezione secondo la quale un alto funzionario dello staff di Trump sarebbe oggetto di indagini da parte dell’FBI in quanto “persona di interesse” nell’ambito del Russiagate. Sempre secondo i media quest’ultimo potrebbe essere Jared Kushner, genero del tycoon.

Nel frattempo l’ex direttore del'Fbi James Comey, licenziato da Donald Trump, ha accettato di essere ascoltato nel corso di un'audizione pubblica dalla commissione intelligence del Senato che sta indagando sempre sul Russiagate.

Il presidente a Riad

"Un grande onore" essere qui. Così Donald Trump al re saudita Salman durante il breve colloquio che i due hanno avuto all'interno della saletta dell'aeroporto di Riad. Dopo la stretta di mano alla scaletta dell'Air Force One, Trump e il re hanno posato seduti per i fotografi, sorridendo entrambi, e parlando tra loro per pochi minuti.

Il capo di gabinetto, Reince Priebus ha detto ai giornalisti che Trump ha trascorso le lunghe ore del viaggio per Riad parlando con lo staff, lavorando al discorso che pronuncerà al mondo musulmano e concedendosi un breve riposo.

(Ats/Red)