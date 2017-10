Nessuna licenza per insegnare alle donne

Le autorità per la sicurezza stradale saudite hanno diffuso un avviso sulle offerte di lezioni di guida per le donne. "A nessuno è stata concessa licenza per insegnare alle donne a guidare in pubblico e le donne dovrebbero essere stanche di annunci che offrono lezioni di guida, e pertanto evitare di divenire vittime di abusi", ha affermato Abdul Rahman al Maajal, direttore della Società saudita per la sicurezza stradale citato dal quotidiano Gulf News.

Diversi annunci emersi negli ultimi tempi offrono lezioni di guida alle donne per 40 rial l'ora (circa dieci franchi) o per 1,200 rial per un pacchetto da 30 ore (circa 315 franchi) e l'istruttore mette a disposizione anche l'auto, secondo quanto riferisce la stessa fonte.

Tuttavia, la legge saudita ancora proibisce alle donne di guidare, e sulla base del decreto emesso da re Salman Bin Abdul Aziz Al Saud, verrà abolita solo a partite dal 26 giugno del 2018. L'Arabia Saudita rimane l'unico paese al mond ad avere un divieto del genere.

(Red/Ats)