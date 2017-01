Netanyahu indagato

Il Premier israeliano verrà interrogato oggi dalla polizia in relazione ad alcuni sospetti di reato non meglio precisati dalle autorità.

Investigatori della polizia si presenteranno oggi nella residenza ufficiale di Benjamin Netanyahu a Gerusalemme per far luce su una serie di sospetti sul suo conto, la cui natura non è stata finora divulgata. Secondo Haaretz, il premier israeliano è sospettato fra l'altro di aver accettato ingenti doni da facoltosi uomini d'affari.

Il premier israeliano afferma di non essere preoccupato da queste indagini: ''Non troveranno nulla - ha scritto su Facebook - perché non c'è nulla''.

(Ats)