Netflix fa il pieno di abbonati

Netflix supera le attese degli analisti e vola in Borsa. Il colosso della tv in streaming archivia il primo trimestre con ricavi in aumento del 40% a 3,7 miliardi di dollari e un utile netto in crescita del 63% a 290 milioni di dollari. Il numero degli abbonati schizza a un totale di 125 milioni, grazie all'aumento di 7,4 milioni di abbonamenti, di cui 5,5 milioni a livello internazionale e 1,9 milioni negli Stati Uniti.

I risultati sopra le attese spingono il titolo Netflix in borsa, dove arriva a guadagnare l'8% a 333,98 dollari per azione, ai massimi storici. Il balzo fa volare la capitalizzazione di mercato di 140 miliardi di dollari. Il balzo after hours segue la chiusura della seduta in calo: i titoli Netflix hanno risentito infatti dei timori degli investitori sulla capacità di Netflix di mantenere i suoi tassi di crescita. Preoccupazioni che la trimestrale ha stemperato.

A spingere i conti nei primi tre mesi è stata la crescita degli abbonamenti ma anche l'aumento dei prezzi, saliti del 14%. Nonostante un primo trimestre in utile, il cash flow di Netflix nei primi tre nell'anno è risultato negativo per 287 milioni di dollari.

Per il trimestre in corso Netflix stima di aumentare il numero degli abbonati di ulteriori 6,2 milioni. I ricavi sono attesi attestarsi a 3,93 miliardi di dollari, con un utile di 79 cent per azione: si tratta di previsioni superiori alle attese degli analisti. Il colosso prevede di spendere quest'anno fino a 8 miliardi di dollari in contenuti, grazie anche ai nuovi talenti acquistati da Ryan Murphy ingaggiato per 300 milioni di dollari, alla regina del piccolo schermo Shonda Rhimes.

I risultati sopra le attese di Netflix mettono le ali ai titoli tecnologici, con Amazon, Apple, Alphabet e Facebook che avanzano dopo le forti pressioni al ribasso delle ultime settimane.

(Ats)