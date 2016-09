New York, arrestato l'afghano ricercato

Ahamad Khan Rahami, sospettato di aver piazzato le bombe a New York, è stato catturato dopo una sparatoria. Obama: "Non ci arrenderemo alla paura". (LE FOTO)

Il sospetto per le bombe di New York, Ahamad Khan Rahami, sarebbe stato arrestato: lo riferiscono fonti investigative alla Cnn. L'arresto di Ahmad Khan Rahami sarebbe avvenuto dopo una sparatoria con la polizia. Lo riporta la Nbc. Stando alle prime informazioni fornite dalle forze dell'ordine, Rahami è stato catturato a Linden, in New Jersey.

Colpito alla spalla destra, medicato, cosciente, Ahmad Khan Rahami catturato in relazione alle esplosioni a New York e New Jersey e' stato ripreso in immagini diffuse dai network tv americani: e' su una barella mentre viene caricato su una ambulanza, ha i capelli corti e la barba, e' di corporatura robusta.

Obama: "Non ci arrenderemo alla paura"

"Non ci sconfiggeranno mai, come americani noi non ci arrenderemo mai alla paura. Questo è l'ingrediente principale nella lotta ai terroristi". Lo ha detto il presidente Usa Barack Obama. "Continueremo a guidare la coalizione nella lotta all'Isis", ha aggiunto. "Ci concentriamo anche sull'attacco in Minnesota, non c'è alcuna connessione tra quello e ciò che è successo qui", ha precisato il presidente statunitense.

(Red/Ats)

Articoli correlati:

È caccia all'uomo a New York

New York, nessuna pista esclusa

Esplosione a New York, feriti già dimessi