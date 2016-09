Da New York una risoluzione sui migranti

L'Assembea Generale dell'Onu ha adottato un documento intitolato "Dichiarazione di New York" che ribadisce la necessità di un'adeguata accoglienzza per i migranti.

L'Assemblea Generale dell'Onu ha adottato un documento intitolato Dichiarazione di New York su migranti e rifugiati durante il Summit al Palazzo di Vetro. Il testo contiene una serie di principi e impegni da parte degli Stati, e costituirà la base per arrivare alla firma di un Global Compact entro il 2018, un trattato che indichi come affrontare la crisi migratoria.

Nella Dichiarazione si afferma la profonda solidarietà nei confronti delle persone costrette ad abbandonare le loro case, ribadendo gli obblighi relativi ai diritti umani dei profughi, cosi' come l'impegno a fornire un sostegno ai Paesi interessati da movimenti migratori su larga scala.

Quindi, si ribadisce la necessita' di prevedere un'adeguata, sicura e dignitosa accoglienza di migranti e rifugiati. E ancora di portare avanti la lotta contro lo sfruttamento, il razzismo e la xenofobia.

(Ats)