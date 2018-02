Non c'è "tregua" per la Corea del Sud

di Leone Grotti

Sono passati 27 anni dall’ultima volta che le due Coree hanno presentato un unico team a una competizione internazionale. Era il 1991 e le squadre maschili e femminili di ping pong del Nord e del Sud gareggiarono unite ai mondiali di tennis tavolo. La squadra femminile vinse il torneo e la stampa sudcoreana festeggiò «la notizia più bella da quando 46 anni fa il popolo coreano si è diviso», nel 1945, prima che cominciasse la guerra fratricida del 1950, conclusa tre anni dopo con un armistizio. Ventisette anni dopo quella prima volta, Seul e Pyongyang presenteranno ai Giochi invernali di PyeongChang, che si terranno dal 9 al 25 febbraio, un’unica squadra femminile di hockey, senza contare che le due delegazioni sfileranno alla cerimonia di apertura sotto un’unica bandiera. Tutto il mondo ha esultato per la “tregua olimpica”, ma la reazione dei sudcoreani è stata molto diversa rispetto all’entusiasmo che si è registrato in Occidente.

C’è chi dice no

Un sondaggio di Gallup Korea condotto subito dopo il discorso di inizio anno del dittatore nordcoreano Kim Jong-un, nel quale disse di voler partecipare ai Giochi tendendo una mano a Seul, ha rivelato che il 65% dei sudcoreani pensa che le sue parole non cambino niente rispetto alla difficile situazione della Penisola coreana, mentre il 90% è convinto che Kim non rinuncerà mai alle armi nucleari. Un altro sondaggio riportato dal New York Times ha poi certificato che il 72% dei sudcoreani «non è entusiasta» all’idea di una squadra unica ai Giochi. Ad opporsi sono soprattutto i giovani 20-30enni e il primo motivo di un simile atteggiamento è storico. I trentenni sono nati una generazione intera dopo la fine della guerra e non si sentono più legati a chi vive a nord del 38° parallelo. E per quanto a scuola imparino che appartengono tutti allo stesso minjok (popolo), non capiscono che cosa li leghi davvero al Nord. Non è un caso se per avere appoggiato la riunificazione olimpica dei due Paesi, anche il presidente cattolico Moon Jae In, che alla fine del 2017 godeva di tassi di approvazione pari al 77%, è sceso improvvisamente nel gradimento dei cittadini al 64%.