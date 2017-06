"Non faremo mai vincere i terroristi"

"Non faremo mai vincere queste persone". Lo ha detto il sindaco di Londra Sadiq Khan, aggiungendo che i terroristi vogliono "distruggere il nostro modo di vivere", attaccando la gente che esce il sabato sera. Khan ha poi aggiunto: “Londra è una delle metropoli a cui viene garantita la più alta sicurezza”.

“Prego per le vittime”

"Seguo quanto sta accadendo a Londra con orrore. Pensieri e preghiere per le vittime e i loro familiari. Per favore state al sicuro". Lo scrive il presidente della commissione europea Jean Claude Juncker in un tweet postato durante la notte, mentre a Londra era in corso l'attacco sul London Bridge.

Cordoglio dalla Francia

"Di fronte a questa nuova tragedia, la Francia è più che mai al fianco del Regno Unito. I miei pensieri sono con le vittime e le loro famiglie". Così il presidente francese Emmanuel Macron, in un tweet sugli attacchi di Londra.

“Codardi che non rispettano la vita umana”

Condanna senza appello da uno dei leader della numerosissima comunita' islamica britannica degli attacchi terroristici perpetrati stanotte a Londra da aggressori che sembra abbiano invocato il nome di Allah.

"Sono inorridito e infuriato", afferma Harun Khan, segretario generale del Muslim Council of Britain, per "questi attacchi terroristici nella mia citta'. Sono attacchi di violenza scioccanti, che condanno nei termini piu' forti", insiste. "I musulmani - assicura Khan - si sentono ovunque oltraggiati e sono disgustati da questi codardi che ancora volta distruggono le vite di nostri compatrioti britannici". Il fatto che tutto cio' sia accaduto nel pieno del Ramadan "dimostra che queste persone non rispettano la vita, ne' la fede", conclude Khan, offrendo le sue preghiere per le vittime.

(Ats/Red)