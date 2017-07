Notte di scontri ad Amburgo

Sono continuati per tutta la sera gli scontri ad Amburgo. Il bilancio di due giorni di scontri è di 213 agenti feriti e 100 dimostranti fermati. Lo scrivono i media locali. Nella notte i dimostranti antisummit hanno continuato ad attaccare le forze dell'ordine, provocando moltissimi danni alla città in vere e proprie scene di guerriglia urbana.

In serata i militanti anti G20 hanno preso d'assalto in particolare il quartiere di Schanzenviertel. La polizia ha usato gli idranti per disperdere la folla, ma i militanti hanno colpito anche in diverse altre zone della città.

Per i non residenti e per i molti giornalisti presenti in occasione del summit è stato impossibile spostarsi da un quartiere all'altro e tornare in hotel: la metropolitana S-Bahn ha interrotto la circolazione nelle prime ore della serata e i taxi sono introvabili da due giorni.

Lanci di bottiglie, attacchi a negozi - anche un supermercato - molotov e razzi hanno segnato un'altra notte di violenza. Le strade della città sono tuttora attraversate dai mezzi di polizia e dei vigili del fuoco, che rompono il silenzio della notte con le sirene spiegate.

(Ats)