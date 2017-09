Nuova strage di innocenti in India

Ancora una "strage degli innocenti" in India dove in un ospedale di Farrukhabad, nello Stato settentrionale di Uttar Pradesh, almeno 49 bambini sono morti per mancanza di ossigeno o di farmaci di base negli ultimi 30 giorni. Lo riferisce oggi la tv India Today. Questo nuovo episodio si aggiunge a quelli denunciati alla fine di agosto, sempre in Uttar Pradesh, dove dall'inizio del 2017 in due grandi centri pediatrici pubblici, a Gorakhpur e a Jamshedpur, sono deceduti 1414, fra neonati e bambini trattati per encefaliti ed altre patologie dell'infanzia.

L'ospedale al centro delle polemiche e della disperazione di decine di famiglie è il Ram Manohar Lohia del distretto di Farrukhabad, e la rivelazione della morte dei 49 bambini in un mese (20 luglio-21 agosto) ha portato all'apertura di una inchiesta della magistratura e all'immediato esonero del direttore generale e del sovrintendente del settore medico.

In base alle prime informazioni ottenute dai media, 19 neonati sono morti al momento del parto, e altri 30 bimbi sono invece deceduti per differenti patologie nel settore di pediatria.

(Ats)