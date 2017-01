Nuove forti scosse nel Centro Italia

Una forte scossa di terremoto è stata avvertita alle 10.25 in centro Italia. La scossa - di magnitudo 5,3 - è stata sentita nel Lazio, in Abruzzo e nelle Marche ed è stata avvertita anche a Roma, a Firenze e in Romagna. Al momento non vi sono notizie di feriti.

L'epicentro del terremoto è stato localizzato nella zona di Montereale, in provicia dell'Aquila, in Abruzzo, secondo i dati dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv).

Nelle zone già terremotate, nei comuni di Amatrice e Accumoli, si sono verificati alcuni crolli, come nel caso di un cornicione della Scuola Alberghiera di Amatrice che ha ceduto in seguito alla scossa. I Vigili del Fuoco stanno compiendo ulteriori verifiche ad Amatrice e Accumoli, rese complesse dalla presenza di molta neve.

Decine di telefonate sono pervenute ai centralini ma al momento nessuna richiesta di soccorso dopo la scossa di terremoto, si è appreso dai vigili del fuoco.

Nuova scossa alle 11.14

Successivamente, alle 11.14, una nuova forte scossa di terremoto è avvenuta in tutta l'Italia centrale. Ancora non è stata resa nota la magnitudo.

La terra ha tremato per diversi secondi anche a Roma.

(Ats)