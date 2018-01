Olimpiadi per la pace tra le Coree

L'incontro di "alto livello" tra le due Coree al villaggio di confine di Panmunjom, il primo del suo genere in oltre due anni, avrà inizio domani alle 10 di Seul (le 2 in Svizzera), in base a quanto concordato domenica dalle parti nel negoziato preparatorio tecnico continuato oggi.

Nell'agenda dei lavori, oltre alla presenza del Nord alle Olimpiadi invernali di PyeongChang (9-25 febbraio), ci sono le ipotesi su come stringere i rapporti bilaterali superando gli aspri toni dello scontro tra Usa e Corea del Nord, ammorbiditi da Donald Trump che sabato si è detto pronto a parlare con il leader del Paese eremita Kim Jong-un.

Paradossalmente, la presenza del Nord alle Olimpiadi invernali di PyeongChang è considerata al Sud il punto principale dell'incontro in un clima orientato all'ottimismo in linea con quanto affermato sabato da Chang Ung, unico membro del Cio di Pyongyang, secondo cui il Nord è "probabile partecipi". Il Comitato olimpico internazionale, non a caso, ha ribadito anche oggi di tenere la "porta aperta" all'adesione in extremis, ha ricordato il portavoce Mark Adams, spiegando che la scadenza per la registrazione è stata prolungata e che il Cio sostiene gli atleti nordcoreani nel processo di qualificazione.

La Corea del Sud proverà a inserire il raffreddamento delle tensioni militari sulla penisola e gli incontri tra le famiglie separate dalla Guerra di Corea, vera cartina al tornasole per misurare la distensione tra i due Paesi. "Sostanzialmente, le due parti si focalizzeranno sulle Olimpiadi. Quando si discuteranno le relazioni intercoreane, il governo cercherà di sollevare la questione delle famiglie separate e i modi per raffreddare le tensioni militari", ha anticipato il ministro dell'Unificazione sudcoreano Cho Myoung-gyon, a capo della delegazione di cinque persone di Seul. La Corea del Nord ha notificato domenica che Ri Son-gwon, presidente del Comitato per la riunificazione pacifica della Corea, sarà a capo della rappresentanza omologa.

Cho e Ri sono a capo delle istituzioni più alte che hanno in carico i rapporti e la gestione delle questioni intercoreane nei rispettivi Paesi. Nel faccia a faccia i due dovranno risolvere le questioni tecniche legate all'essere ancora formalmente in guerra, mancando un trattato di pace. Ad esempio, se ci sarà il via libera, come raggiungerà il Sud la delegazione del Nord? Se via terra, sarà necessaria la consultazione tra capi militari. Se il Nord deciderà di inviare un gruppo di tifosi o di artisti, si porrà il problema della sicurezza da garantire.

Cosa succede poi per i costi della spedizione? Il Cio ha anticipato che sarebbe pronto a coprire tutte le spese in caso di partecipazione. Seul lo ha fatto in passato in occasioni simili, attingendo ai fondi speciali di cooperazione intercoreana quando gli atleti del Nord si sono recati al Sud per eventi sportivi. Il risultato più ad effetto sarebbe quello di far sfilare i due Paesi sotto un'unica insegna alla cerimonia di apertura e chiusura dei Giochi: una vera sfida, ventilata già lo scorso anno dal presidente sudcoreano Moon Jae-in.

(Ats)