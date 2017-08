Olimpiadi: Parigi nel 2024, Los Angeles nel 2028

Accordo fatto: Parigi ospiterà le Olimpiadi del 2024 e Los Angeles quelle del 2028. La Città degli angeli ha raggiunto un accordo con le autorità organizzatrici, risolvendo la disputa fra le due.

La decisione quasi inedita del Comitato olimpico internazionale (Cio) di procedere alla doppia assegnazione dei giochi 2024 e 2028 ha tagliato le gambe ai sogni di Milano di candidarsi, come avevano sperato il sindaco Giuseppe Sala e il presidente della Regione Lombardia, Roberto Maroni.

Il comitato olimpico sborserà 1,7 miliardi di dollari per i Giochi del 2024, e altrettanti (più 500 milioni di bonus per complessivi 2,2 miliardi di dollari) per quelli del 2028. Los Angeles e Parigi si erano candidate tutte e due per i giochi del 2024: il Cio in giugno ha votato la doppia assegnazione 2024 e 2028, rimandando alle due città un'intesa sull'ordine temporale. In caso di mancato accordo, il Cio si era impegnato a tornare all'assegnazione della sola edizione 2024.

Los Angeles è apparsa fin da subito aperta alla possibilità di aspettare quattro anni in più, mentre Parigi ha fin dall'inizio mantenuto la linea dura, dicendosi contraria a prolungare l'attesa.

''Oggi siamo qui per fare la storia. Riportiamo le Olimpiadi negli Stati Uniti. Le riportiamo a Los Angeles nel 2028. È un giorno storico'', afferma il sindaco di Los Angeles, Eric Guercetti, cercando di rassicurare sul fronte dei costi. ''I contribuenti possono stare tranquilli'', mette in evidenza. Nella vittoria di Los Angels ha giocato un ruolo importante il presidente Donald Trump, che si è speso personalmente fin dalla sua elezione. Per Los Angeles si tratterà delle sue terze Olimpiadi, dopo quelle del 1984 e del 1932.

Con la scelta di Los Angeles, le Olimpiadi tornano negli Stati Uniti per la prima volta dal 1996, quando le aveva ospitate Atlanta. Nel 2002 Salt Lake City aveva ospitato i Giochi olimpici invernali.

Trump: "Orgoglioso"

Donald Trump celebra l'assegnazione a Los Angeles delle Olimpiadi del 2028 e si dice "orgoglioso" di sostenere la città californiana sulla strada verso i Giochi.

Il presidente degli Stati Uniti ha espresso la sua soddisfazione dopo l'annuncio dell'accordo raggiunto da Los Angeles con Parigi, che ospiterà l'edizione dei Giochi del 2024. "Per la prima volta in una generazione, le Olimpiadi tornano negli Stati Uniti e io sono fiero di supportare Los Angeles 2028", ha detto Trump in una dichiarazione diffusa dalla Casa Bianca.

Il Cio, che ha benedetto l'accordo fra le due città, verserà a Los Angeles un contributo di 1,8 miliardi di dollari per il disturbo, ovvero l'attesa di quattro anni in più rispetto alle intenzioni iniziali della candidatura. Trump si è congratulato con il Comitato olimpico statunitense "per la messa a punto del piano che consentirà a Los Angeles di dimostrare il meglio della creatività, dell'innovazione e dell'ospitalità americana".

"Sono fiducioso -ha proseguito il presidente Usa- che le Olimpiadi estive di Los Angeles rappresenteranno al meglio sia l'ideale olimpico sia lo spirito americano e non vediamo l'ora di ospitarle. Nessun Paese ha vinto più medaglie olimpiche o addestrato più atleti olimpici e paralimpici. L'America brilla sempre durante i Giochi e Los Angeles 2028 non sarà un'eccezione". (Ats)