Omaggio nazionale al gendarme eroe

(LE FOTO) Tutta la Francia si è fermata per un minuto di silenzio durante la cerimonia in onore di Arnaud Beltrame, il tenente-collonello ucciso venerdì a Trèbes.

È cominciato sotto una fitta pioggia l'omaggio nazionale al gendarme-eroe, Arnaud Beltrame, voluto dal presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron. Beltrame, che si è offerto al posto di una donna ostaggio ed è stato ucciso venerdì dal terrorista Radouane Ladkim in un supermercato di Trebes, è stato promosso a titolo postumo al grado di colonnello.

Centinaia di persone si sono riunite a conclusione del corteo - che è passato alcuni minuti fa davanti al Pantheon - nel cortile degli Invalides. Lì - dopo che tutta la Francia si fermerà per un minuto di silenzio in segno di raccoglimento.

L'elogio funebre di Macron

Durante l'elogio funebre agli Invalides per la morte del gendarme-eroe Arnaud Beltrame, 44 anni che "ha fatto dono della sua vita per proteggere i nostri concittadini", come ha detto il capo dello stato. Macron - con la voce grave - ha aggiunto: "non sono soltanto le organizzazioni terroristiche, gli eserciti dell'Isis, gli imam dell'odio e della morte che noi combattiamo. Quello che combattiamo è anche questo islamismo sotterraneo che si fa strada sui social network, che compie la sua opera in modo invisibile, che sul nostro suolo indottrina chi gli sta vicino e corrompe quotidianamente". Si tratta, ha aggiunto Macron, di "un nemico insidioso che esige che da ogni cittadino un sussulto di vigilanza e di civismo".

