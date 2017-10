Ophelia si abbatte sull'Irlanda

© NOAA via AP

L'uragano Ophelia ha iniziato a colpire con forti raffiche di vento - fino a 130 chilometri orari - le coste occidentali dell'Irlanda e dell'Irlanda del Nord e nelle prossime ore si sposterà verso est arrivando anche in Gran Bretagna.

Le autorità di Dublino e Londra sono pronte ad accogliere quello che è considerato il maggior fenomeno atmosferico che si sia abbattuto sulle isole britanniche negli ultimi anni. L'esercito irlandese è stato mobilitato per intervenire nelle aree più colpite da precipitazioni e possibili allagamenti. Intanto i media irlandesi parlano di "Paese in deadlock", con scuole chiuse (anche nel nord dell'isola) e i servizi di trasporto, dai traghetti ai tram di Dublino, che sono stati sospesi in anticipo rispetto al previsto.

Si prepara anche la Gran Bretagna all'uragano: il Met Office ha esteso l'allarme arancione, uno fra i più alti, alle coste del Galles e al sud della Scozia per oggi pomeriggio.

(Ats)