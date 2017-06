Padre Ibrahim: "La carità ci spinge"

di Maria Acqua Simi

Padre Ibrahim Alsabagh, parroco di Aleppo e grande amico del GdP, sarà oggi a Lugano al Longlake. In Siria le cose non funzionano. Noi del GdP eravamo stati là a febbraio - per documentare quella che sembrava la fine di un lungo assedio e la vita della gente - ma oggi, dialogando con Ibrahim, scopriamo che in fondo la guerra non se n’è mai andata. È tenace, il male. Intacca ogni cosa, contende palmo a palmo il terreno alla speranza. Una speranza che però non riesce proprio a darsi per vinta.

Com’è la situazione oggi?

È ancora molto difficile, inutile negarlo. C’è stato qualche piccolo miglioramento: i missili non cadono più sul centro della città, i bombardamenti sono solo nelle periferie e di notte. Ma al contempo sono comparse le prime bombe, come quella che nei giorni scorsi è esplosa nel quartiere di Mokambu, dove ci sono mercato e i ristoranti. Come se non bastasse, alcune milizie militari non identificate si aggirano per la città saccheggiando le case, molestando le giovani donne, spaventando la gente. Viaggiano su auto senza targa, armati, sparano per un nonnulla. La sicurezza da anni è un lontano ricordo, qui.

Una delle cose più terribili ad Aleppo è la mancanza di acqua. È ancora così?

Fortunatamente da questo punto di vista qualcosa si è mosso. La centrale idro-elettrica che era stata bombardata ora è stata riparata e così si riesce a distribuire più acqua in tutta la città. Anche se non arriva in tutte le case, specie nei quartieri più distrutti. E c’è il problema che viene attinta da una fonte sotterranea che è una sorta «di riserva» per noi aleppini. Abbiamo implorato che la pompassero dall’Eufrate, perché la fonte sotterranea non durerà a lungo e rischiamo problemi seri se la nostra riserva si esaurisce. Vuol dire non avere più garanzie. Lo stesso vale per l’elettricità, che ahimé manca ancora e solo in certe zone e per poche ore al giorno funziona.