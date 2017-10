Pakistan, liberati 5 ostaggi occidentali

L'esercito pachistano ha reso noto di aver liberato cinque persone - un canadese, la moglie americana e tre figli - rapiti da militanti afghani nel 2012. Lo ha reso noto oggi l'Ufficio stampa dell'esercito (Ispr).

In un comunicato si precisa che l'operazione è stata resa possibile da informazioni di intelligence Usa, secondo cui ieri i sequestratori sono passati dal territorio afghano a quello della Kurram Agency pachistana. I cinque ostaggi sono stati liberati e "sono sani e salvi", mentre sono già in corso le operazioni per il loro rientro nei Paesi d'origine.

La notizia del sequestro dei due adulti nella provincia afghana di Maidan Wardak, ma non il particolare dei loro tre figli, era trapelata il 12 ottobre 2012. Una fonte che non volle essere identificata disse all'agenzia italiana ANSA che i cittadini stranieri viaggiavano su un'auto ed erano "un canadese con una lunga barba e una donna americana che vestiva un burqa".

Trump loda collaborazione per ostaggi liberati

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump plaude alla liberazione di una famiglia americana-canadese tenuta in ostaggio per cinque anni dai talebani e loda la collaborazione con il Pakistan nel portare a termine l'operazione.

In una nota diffusa dalla Casa Bianca Trump definisce l'episodio un "momento positivo" per le relazioni tra Usa e Pakistan, sottolineando che la cooperazione del governo pachistano "è un segnale che sta onorando il desiderio dell'America che faccia di più per la sicurezza nella regione".

(Ats)