Parigi: appello per la soluzione a due Stati

Si è tenuta oggi la conferenza internazionale per il conflitto tra Israele e Palestina. Il nodo dell'ipotizzato trasferimento dell'ambasciata americana da Tel Aviv a Gerusalemme non è stato alla fine inserito nella dichiarazione finale.

Senza i diretti interessati (Israele e Palestina), si è tenuta a Parigi la conferenza internazionale sulla pace in Medio Oriente convocata dal presidente francese Francois Hollande. Al termine dei lavori, gli oltre 70 Paesi rappresentati hanno sottoscritto una dichiarazione comune in cui si rinnova l'appello a Tel Aviv e ai palestinesi perché restaurino il loro impegno per un accordo di pace che preveda la soluzione a due Stati ed evitino azioni unilaterali. Riferendosi, in quest'ultimo caso, soprattutto alla costruzione da parte di Israele di nuovi insediamenti per i propri coloni nei territori occupati. Il nodo dell'ipotizzato trasferimento dell'ambasciata americana da Tel Aviv a Gerusalemme non è stato alla fine inserito nella dichiarazione finale della Conferenza di pace a Parigi.

Nella conferenza stampa finale, il ministro degli Esteri, Jean-Marc Ayrault, ha affermato comunque che "altre volte in passaso gli Stati Uniti hanno ventilato questa ipotesi". "Ne parlerò con i nostri amici americani e li metterò in guardia - ha detto il capo del Quai d'Orsay - ritengo che una decisione unilaterale in questo campo sarebbe una provocazione".

Il comunicato di chiusura, nelle intenzioni dei partecipanti alla conferenza, viene inteso anche come un forte messaggio spedito a Israele e alla entrante amministrazione Trump negli Usa perché tengano vive le speranze per il raggiungimento della soluzione dei due Stati, favorita dalla comunità internazionale, e si dissocino da quanti invece la respingono. Una richiesta aperta, indirizzata evidentemente soprattutto a presidente eletto degli Stati Uniti Donald Trump, che tra in campagna elettorale non ha menzionato tra gli asset della sua piattaforma l'indipendenza dei palestinesi.

l'OLP accoglie il documento finale

Il segretario generale dell'Organizzazione per la liberazione della Palestina (Olp) Saeb Erekat ha accolto positivamente la Dichiarazione finale uscita dalla Conferenza di pace di Parigi che ha sottolineato "la necessità di porre fine all'occupazione israeliana iniziata nel 1967", e il diritto dei palestinesi di "stabilire il loro stato indipendente".

Un messaggio chiaro - ha spiegato Erekat citato dai media di Ramallah - con la necessità di rispettare "il diritto umanitario internazionale". Erekat ha anche chiesto al presidente eletto degli Usa Donald Trump di "adottare la Dichiarazione di Parigi e la decisione finale del Consiglio di Sicurezza nel 2334" e di non procedere al trasferimento dell'ambasciata degli Usa a Gerusalemme.