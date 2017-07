Parigi, turisti assaltati all'aeroporto

All'aeroporto di Parigi come nel Far West: una ventina di turisti in attesa di una navetta allo scalo Charles de Gaulle, l'aeroporto principale della capitale francese, sono stati svaligiati da un gruppo di banditi con passamontagna, armati di bombe lacrimogene. Il fatto è avvenuto sabato mattina, ma della disavventura dei turisti - francesi, americani e marocchini - si è appreso soltanto oggi.

I malcapitati erano in attesa di un bus davanti all'hotel nei pressi dell'aeroporto, una zona diventata ormai pericolosa per le continue aggressioni. Almeno due veicoli si sono fermati e ne sono scesi una decina di banditi con il volto coperto e i gas lacrimogeni in mano. Hanno portato via valigie, soldi, effetti personali, documenti.

L'anno scorso era stato assaltato, nella stessa zona, un pullman di turisti cinesi. A novembre due ricche turiste del Qatar sono state rapinate di 5 milioni di euro in gioielli e abiti mentre sfrecciavano sull'autostrada verso Parigi a bordo della loro Bentley.

(Ats)