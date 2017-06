Paura in Portogallo per un altro incendio

Non c'è pace nel Paese: mentre un migliaio di pompieri è ancora all'opera per spegnere le fiamme a Pedrogao Grande, ora le fiamme preoccupano anche a Gois.

Gli incendi non danno tregua al Portogallo, immerso in tre giorni di lutto nazionale per le 64 vittime del disastro di Pedrogao Grande. Mentre i pompieri continuano a lottare contro le fiamme nella zona della strage e sperano di tenerle finalmente sotto controllo entro la fine della giornata, un altro grande incendio ritenuto 'preoccupante' dalla protezione civile è divampato a Gois, a circa 20 km da Petroga.

Oltre 1.200 pompieri e nove mezzi aerei sono sempre impegnati nella lotta contro le fiamme a Pedrogao, nel Portogallo centrale. Altri 800 e quattro Canadair combattono ora l'incendio di Gois, che il comandante della protezione civile, Vitor Vaz Ointo, ha definito "molto veloce ed esplosivo". Le condizioni meteorologiche nell'area rimangono difficili, con forti venti e temperature oltre i 40 gradi.

(Ats)