Pedofilia, indagato il cardinale Georg Pell

Il cardinale George Pell, incriminato in Australia per abusi sui minori, prenderà «un periodo di aspettativa», che gli ha concesso direttamente il Papa, durante il quale tornerà in patria per potersi difendere. La Santa Sede «esprime rispetto per la giustizia australiana», resta però il fatto che il cardinale è il più alto esponente della Chiesa cattolica mai coinvolto in casi di pedofilia. »Sono innocente, le accuse contro di me sono tutte false. Non vedo l’ora di potermi difendere davanti agli inquirenti» ha detto il cardinale in una conferenza stampa convocata giovedì mattina in Vaticano. Le notifiche di reato - riferisce la radio nazionale Abc - sono state notificate dalla polizia dello stato australiano di Victoria mercoledì mattina ai rappresentanti legali di Pell a Melbourne e presentate al Magistrates Court.

Il comunicato della Santa Sede

Intanto Papa Francesco lo difende: «Il Santo Padre ha potuto apprezzare l’onestà del Card. Pell durante i tre anni di lavoro nella Curia Romana, gli è grato per la collaborazione e, in particolare, per l’energico impegno a favore delle riforme nel settore economico e amministrativo e l’attiva partecipazione nel Consiglio dei Cardinali (C9) - ha detto il portavoce vaticano Greg Burke - Va ricordato che il cardinale Pell da decenni ha condannato apertamente e ripetutamente gli abusi commessi contro minori come atti immorali e intollerabili, ha cooperato in passato con le Autorità australiane (ad esempio nelle deposizioni rese alla Royal Commission), ha appoggiato la creazione della Pontificia Commissione per la Tutela dei Minori e, infine, come Vescovo diocesano in Australia ha introdotto sistemi e procedure per la protezione di minori, e per fornire assistenza alle vittime di abusi». Nonostante questo, «la Santa Sede ha appreso con rincrescimento la notizia del suo rinvio a giudizio per imputazioni riferibili a fatti accaduti alcuni decenni orsono», ha aggiunto Burke. «Messo al corrente del provvedimento, il cardinale Pell, nel pieno rispetto delle leggi civili e riconoscendo l’importanza della propria partecipazione affinché il processo possa svolgersi in modo giusto e favorire così la ricerca della verità, ha deciso di far ritorno nel suo Paese per affrontare le accuse che gli sono state mosse».

La vicenda

La vicenda che riguarda George Pell, 76 anni, ex arcivescovo di Melbourne e poi di Sydney e dal 2014 prefetto degli Affari economici del Vaticano, è piuttosto grave e complessa, come ha spiegato la polizia australiana: «Il cardinale Pell deve fronteggiare diverse accuse e contestazioni multiple», ha riferito durante una conferenza stampa il vice commissario di polizia dello Stato australiano di Victoria, Shane Patton, precisando che nell’inchiesta sono state seguite le stesse procedure che vengono adottate nei casi di reati sessuali e che il cardinale «è stato trattato come ogni altro indagato». Già nell’ottobre 2016 Pell era stato interrogato a Roma dalla polizia del suo Paese, sulle denunce di molestie legate a molti anni fa, a partire dagli anni Settanta, quando era un semplice sacerdote a Ballarat, sua città natale, e andate avanti fino a quando è diventato arcivescovo di Melbourne.