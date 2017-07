Pedofilia, scagionato il cardinale Barbarin

Nessun reato. Inchiesta chiusa. Il cardinale Philippe Barbarin, arcivescovo di Lione in Francia, è stato dichiarato innocente da alcune infamanti accuse di insabbiamento di abusi sessuali compiuti dal clero della sua arcidiocesi. Un comunicato della Chiesa francese, diffuso l’11 luglio, rende noto di «aver ufficialmente preso conoscenza del decreto di archiviazione emesso l’11 dicembre 2016 dal procuratore della Repubblica di Lione a beneficio del cardinale Philippe Barbarin, non avendo l’inchiesta riscontrato alcuna infrazione penale da parte dell’interessato». L’indagine preliminare era stata aperta nel febbraio 2016: Barbarin era finito nel mirino della giustizia con l’accusa, rivelatasi poi falsa, di aver coperto due preti pedofili che avevano tormentato bambini e adolescenti tra gli anni ’70 e ’90, decenni prima della sua nomina a pastore di Lione. Contro Barbarin anche una denuncia per «messa in pericolo della vita altrui e provocazione al suicidio».

Il cardinale – personalità stimata da vescovi e fedeli d’Oltralpe, come pure a Roma– aveva da subito espresso il suo «dolore» nel vedersi accusato in maniera così «ingiustificata». Ora – si legge nella nota di oggi della diocesi francese - «si congratula con la magistratura che ha portato un po’ di verità e di pace dopo le polemiche appassionate e talvolta diffamatorie». Papa Francesco, in un’intervista alla Croix del maggio 2016, si era pronunciato sostenendo l’operato del porporato. Ora la giustizia civile ha dato finalmente ragione al cardinale, purtroppo attaccato oltre misura in questi mesi anche da taluni politici, come l’ex premier francese Manuel Valls.

(Red)